Македония определит новое название страны на референдуме

В Македонии пройдет референдум о смене названия страны, так премьер-министр республики Зоран Заев надеется завершить длящийся с 1990-х спор с Грецией, которая блокирует вступление страны в НАТО

Зоран Заев (Фото: Koca Sulejmanovic / EPA-EFE)

Решение о смене названия Республики Македония будет принято на референдуме, заявил премьер-министр страны Зоран Заев. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства.

Заев отметил, что соответствующие переговоры с Грецией ведутся, но он не может разглашать подробности. «Вы видите, что проводится прозрачный процесс, мы хотим решить эту проблему на основе национального консенсуса, чтобы решение в итоге было подтверждено гражданами на референдуме», — заявил Заев. Он отметил, что переговоры увенчаются успехом, если обе стороны — Греция и Македония — аккуратно подойдут к вопросу.

Македония со времен распада Югославии ведет спор с Грецией о своем названии. По настоянию Греции Македония была принята в ООН в 1993 году под названием Бывшая югославская Республика Македония (БЮРМ). Греция настаивает на том, чтобы название Македонии было изменено во избежание путаницы с греческой провинцией — исторической областью Македония, граничащей с одноименной независимой республикой.

Греция в связи с этим блокирует вступление Македонии в Евросоюз и НАТО. Версии возможного названия для Македонии не разглашаются.

В пятницу, 18 января, генсек НАТО Йенс Столтенберг встретился с македонским премьером, по итогам встречи он заявил о необходимости разрешения спора с Грецией о названии, для того чтобы Македонию могли принять в альянс. «Дверь в НАТО остается открытой. — сказал Столтенберг, — «Это не так просто, но может быть сделано». ​