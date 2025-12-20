В Турции упал третий за неделю беспилотник
Беспилотник упал на северо-западе Турции, сообщает Haberler. Дрон обнаружили фермеры в поле близ района Маньяс провинции Балыкесир, его передали силам безопасности.
БПЛА, происхождение которого пока не установлено, отправлен в Анкару для технической экспертизы, пишет газета Cumhuriyet. Источники в Министерстве национальной обороны утверждают, что появившиеся изображения сбитого беспилотника старые.
До этого два дрона упали близ города Чанкыры и в районе Измит провинции Коджаэли. МВД заявило, что последний дрон, упавший 19 декабря, был разведывательным и имел российское происхождение, пишет Cumhuriyet.
Недалеко от Чанкыры БПЛА был сбит истребителями F-16. По данным турецкого Минобороны, беспилотник 15 декабря вошел в воздушное пространство Турции со стороны Черного моря и был сбит над Анкарой «в целях обеспечения безопасности воздушного пространства и защиты граждан». Россия и Украина были предупреждены о сбитом дроне, заявило ведомство.
«В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши коллеги были предупреждены о том, что обеим сторонам следует проявлять большую осторожность в отношении подобных негативных событий, касающихся безопасности Черного моря», — сказали там.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear