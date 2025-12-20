 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

В Турции упал третий за неделю беспилотник

В Турции в провинции Балыкесир упал третий за неделю беспилотник
Дрон нашли фермеры в поле близ района Маньяс провинции Балыкесир, его происхождение пока не установлено. До этого беспилотники обнаруживали в Турции 15 и 19 декабря

В Турции упал третий за неделю беспилотник
Video

Беспилотник упал на северо-западе Турции, сообщает Haberler. Дрон обнаружили фермеры в поле близ района Маньяс провинции Балыкесир, его передали силам безопасности.

БПЛА, происхождение которого пока не установлено, отправлен в Анкару для технической экспертизы, пишет газета Cumhuriyet. Источники в Министерстве национальной обороны утверждают, что появившиеся изображения сбитого беспилотника старые.

До этого два дрона упали близ города Чанкыры и в районе Измит провинции Коджаэли. МВД заявило, что последний дрон, упавший 19 декабря, был разведывательным и имел российское происхождение, пишет Cumhuriyet.

Турция сообщила о сбитом дроне, летевшем с Черного моря
Политика
Фото:AP / ТАСС

Недалеко от Чанкыры БПЛА был сбит истребителями F-16. По данным турецкого Минобороны, беспилотник 15 декабря вошел в воздушное пространство Турции со стороны Черного моря и был сбит над Анкарой «в целях обеспечения безопасности воздушного пространства и защиты граждан». Россия и Украина были предупреждены о сбитом дроне, заявило ведомство.

«В связи с продолжающейся войной между Украиной и Россией наши коллеги были предупреждены о том, что обеим сторонам следует проявлять большую осторожность в отношении подобных негативных событий, касающихся безопасности Черного моря», — сказали там.

Главные заявления Путина по итогам прямой линии

ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%

Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома

«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»

Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины

Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
Авторы
Теги
Елена Чернышова
Турция беспилотники

Материалы по теме
МИД Турции призвал к остановке ударов по портам в конфликте на Украине
Политика
Российского поверенного вызвали в МИД Турции из-за атак ВСУ в Черном море
Политика
Минобороны России опровергло заявление Киева об уничтожении подлодки
Политика
Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 94,51 (+0,26) Инвестиции, 19 дек, 17:50 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 80,72 (+0,69) Инвестиции, 19 дек, 17:50
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Reuters раскрыл доклады разведки США о намерениях Путина по Украине Политика, 17:01
Как развитие ИИ формирует новые требования к контакт-центрам Отрасли, 16:51
«Ак Барс» 4-й раз в сезоне обыграл «Салават Юлаев» в «зеленом дерби» КХЛ Спорт, 16:50
Как сократить бюджет на командировки Отрасли, 16:47
Зеленский рассказал об идее США по общим переговорам с Россией и Европой Политика, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
Винные туры: какую машину выбрать для путешествия Вино, 16:23
Дзюба выразил готовность вернуться в сборную России Спорт, 16:23
В Турции упал третий за неделю беспилотник Политика, 16:20
Зеленский отказался проводить выборы на утраченных территориях Политика, 16:17
Как партнерский маркетинг стал инструментом для привлечения кадров Отрасли, 16:13
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Как регионы регулируют свои бюджеты Отрасли, 15:59