ОБСЕ не доверяет подсчету голосов на выборах в Белоруссии

Глава долгосрочной миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Герт Аренс выраил разочарование тем, как был проведен подсчет голосов на президентских выборах в Белоруссии. Об этом Г.Аренс заявил на пресс-конференции в Минске.

По его словам, позитивно говорить об этих выборах не представляется возможным. С позицией Г.Аренса согласен и руководитель краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ и глава делегации Парламентской ассамблеи организации Тони Ллойд. По его словам, подсчету голосов не хватило транспарентности.

Кроме того, наблюдатели возмущены ночными беспорядками в Минске. Т.Ллойд добавил, что в итоговом документе миссии ОБСЕ оценка результатов выборов в Белоруссии будет вынесена с учетом жестокого разгона уличной акции.

Напомним, в минувшее воскресенье в Минске по окончании голосования на президентских выборах произошли столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и сторонниками оппозиции, пытавшимися штурмом взять Дом правительства. В результате этих беспорядков были задержаны 600 человек, в том числе кандидаты в президенты. По сообщениям белорусских СМИ, правоохранительные органы использовали световые гранаты и дубинки против участников митинга.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, на прошедших в стране президентских выборах действующий глава государства Александр Лукашенко одержал убедительную победу, набрав около 80% голосов.