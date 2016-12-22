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Россиянам разрешили получать электронные военные билеты
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Россиянам разрешили получать электронные военные билеты
Политика, 16:10
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Россиянам разрешили получать электронные военные билеты
Персональная электронная карта, которая будет содержать разные, в том числе биометрические, данные о гражданине, будет выдаваться только тем, кто даст соответствующее согласие. Выдача традиционных военных билетов продолжится
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

В ходе пленарного заседания во вторник, 20 ноября, Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты. Документ с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» размещен в системе обеспечения законодательной деятельности.

Электронный военный билет будет содержать следующие сведения:

  • имя гражданина;
  • дата рождения; 
  • место жительства;
  • образование;
  • место работы;
  • годность к военной службе по состоянию здоровья;
  • наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта;
  • биометрические и другие данные, которые предусмотрены Положением о воинском учете.

По словам председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова, персональная электронная карта будет иметь высокую степень киберзащиты. Ее предполагается выдавать только тем, подчеркнул парламентарий, кто даст свое согласие на получение этой карты.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такое нововведение повысит эффективность системы воинского учета и оптимизирует процессы, связанные с подготовкой граждан к военной службе, прохождения службы, пребывания в запасе и проведения мероприятий по мобилизации. При этом гражданам продолжат выдавать традиционный военный билет.

В заключении правительства на проект поправок говорится, что на его реализацию не потребуется дополнительного финансирования. Документ направлен в Совет Федерации.

Автор: Анна Трунина.
Теги: военная служба , армия , воинский призыв
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