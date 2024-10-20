Санду вырвалась в лидеры на выборах президента Молдавии
На выборах президента Молдавии лидирует действующая глава государства Майя Санду. По данным Центризбиркома (ЦИК) после обработки 52,95% протоколов, за нее проголосовали 35,53% избирателей. Далее идет ее главный оппонент — кандидат от Партии социалистов (ПСРМ) Александр Стояногло, у него 29,2%.
Выборы президента Молдавии прошли 20 октября. Голосование в первом туре завершилось в 21:00 (в Кишиниве и Москве время одинаковое; работу некоторых зарубежных участков решили продлить). По сообщению ЦИКа, явка составила 51,4%, или 1,54 млн избирателей. Самыми активными избирателями в Молдавии оказались жители Дондюшан (район на севере) — 50,9%, Тараклии (район на юге) — 49,4%, Гагаузии (пророссийская автономия на юго-востоке страны) — 49,4%, Окницы (район на северо-востоке возле границы с Украиной) — 48,1%. Активнее всего за рубежом молдаване голосовали в Италии, России и Франции, пишет NewsMaker. Четыре избирательных участка за рубежом решили продлить время голосования — на два часа в Бухаресте и на час в Москве и Брашове (Румыния).
Всего на пост президента претендуют 11 политиков. Голоса следом за Санду и Стояногло распределяются следующим образом:
- Ренато Усатый - 14,61%.
- Виктория Фуртунэ - 5,93%.
- Ирина Влах - 5,92%.
- Василий Тарлев - 3,77%.
- Ион Кику - 2,2%.
- Октавиан Цыку - 0,92%.
- Андрей Нэстасе - 0,71%.
- Наталья Морарь - 0,66%.
- Тудор Ульяновский - 0,54%.
Если ни один из кандидатов не наберет больше 50%, то будет второй тур, куда выйдут два лидирующих кандидата. По предварительным итогам, это будут Майя Санду и Александр Стояногло.
Майя Санду (52 года) — президент Молдавии с 2020 года; в 2016 году основала партию «Действие и солидарность» (Partidul Acțiune și Solidaritate — PAS), которая в 2021 году победила на досрочных выборах в парламент и стала правящей (у партии 62 мандата в 101-местном однопалатном парламенте республики). На второй срок Санду идет от PAS. Главным достижением своего президентства считает продвижение Молдавии на пути евроинтеграции — при ней Кишинев подал заявку на членство в ЕС и получил статус кандидата.
Александр Стояногло (57 лет) — политик родом из Гагаузии, дважды баллотировался на должность башкана (главы) автономии. С 2019 по 2023 год был генеральным прокурором Молдавии, назначен на этот пост указом президента Игоря Додона (пророссийская Партия социалистов Республики Молдова — ПСРМ). В 2023 году Санду своим указом уволила Стояногло, поскольку инициированная ею проверка сочла работу генпрокурора неудовлетворительной. И хотя Конституционный суд признал неконституционным закон, на основании которого его уволили, решение отменять не стали. Несмотря на пророссийскую ориентацию социалистов, Стояногло поддерживает евроинтеграцию. «Я свою позицию определил еще в 2014 году, когда в парламенте проголосовал за два соглашения, которые были заключены между Молдовой и Европейским союзом: соглашение о свободной торговле и соглашение о свободе передвижения, — сказал он в интервью RTVI. — <…> Поэтому я еще десять лет тому назад ясно и четко высказал свою позицию: я сторонник проевропейской интеграции». Он также называет себя сторонником нейтралитета Молдавии и считает Россию «партнером по развитию», с которым «надо дружить».
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