Кандидата в президенты Грузии задержали на фестивале легализации конопли

Зураб Джапаридзе оказался среди 11 человек, задержанных на мероприятии. Портал «Грузия Онлайн» уточняет, что это произошло после того, как политик раздал участникам акции несколько самокруток

Зураб Джапаридзе (Фото: Nino Alavidze / Agenda.ge)

В парке Деда эна в Тбилиси на фестивале, участники которого выступали за легализацию в Грузии марихуаны, задержали 11 человек, в том числе основателя оппозиционной партии «Гирчи», кандидата в президенты страны Зураба Джапаридзе, а также еще двух членов его партии — Яго Хвичию и Вахтанга Мегрелишвили. Об этом сообщают «Грузия-Онлайн» и Agenda.ge.

Незадолго до задержания, как указывают оба портала, Джапаридзе начал раздавать присутствующим самокрутки. «Грузия-Онлайн» и Agenda.ge отмечают, что, предположительно, они были с марихуаной. Сам политик, выступая перед участниками фестиваля с такой сигаретой в руках, по данным Agenda.ge, сообщал, что «ждет реакции полиции, поскольку его действия незаконны».

Сотрудники правоохранительных органов, как указывает портал, отреагировали оперативно — основатель партии «Гирчи» был задержан спустя несколько минут.​

В Министерстве внутренних дел Грузии, комментируя инцидент, заявили, что полицейские не применяли силу: Джапаридзе они предложили добровольно последовать за ними, и кандидат в президенты это сделал. Политик, как указали в ведомстве, был направлен в отдел полиции в рамках расследования об организации фестиваля — мероприятие, посвященное легации марихуаны, власти Грузии сочли незаконным. Употребление этого наркотика в стране запрещено.​

Накануне лидеров местных политических партий предупреждали в грузинском МВД о том, что популяризация и использование определенных наркотиков, а также их покупка или продажа незаконны. Планы партии «Гирчи» провести в парке фестиваль за легализацию марихуаны полицейские восприняли как «намерение совершить организованное преступление».

Выборы президента Грузии состоятся в стране на следующей неделе, 28 октября. Помимо Джапаридзе, участие в них принимают Саломе Зурабишвили (партия «Независимая»), Григол Вашадзе («Единое национальное движение»), Давид Бакрадзе («Европейская Грузия»), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия Грузии) и Давид Усупашвили, он балотируется от «Движения развития».