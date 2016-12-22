Министр обороны Шойгу впервые встретился с главой Пентагона Мэттисом

Сергей Шойгу и Джеймс Мэттис провели короткий разговор перед совещанием министров обороны АСЕАН в Сингапуре. Глава Пентагона выразил российскому коллеге соболезнования в связи с нападением в Керчи

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Министр обороны России Сергей Шойгу впервые провел личную встречу со своим коллегой главой Пентагона Джеймсом Мэттисом, они встретились на полях пятого совещания министр обороны АСЕАН и партнеров по диалогу. Мероприятие проходит в Сингапуре в субботу, 20 октября. Об этом сообщает «Интерфакс».

Главы военных ведомств встретились перед началом заседания и обменялись рукопожатиями. Мэттис передал Шойгу соболезнования в связи со стрельбой и взрывом в колледже в Керчи. Глава Пентагона сказал, что подобное происходит и в США и американцам понятны чувства россиян. Шойгу поблагодарил его и отметил, что такие явления становятся частыми и нужно предпринимать все меры для их предотвращения.

Шойгу также побеседовал с главами военных ведомств Китая, Индии и другими коллегами.

Ранее президент Владимир Путин говорил, что, по его мнению, нападение в Керчи произошло из-за глобализации. «Все началось в школах США. Молодые люди с неустойчивой психикой лжегероев для себя создают», — сказал он.

17 октября студент политехнического колледжа в Керчи Владислав Росляков устроил взрыв в столовой учреждения и расстрелял учеников и преподавателей, после чего совершил самоубийство. В результате нападения погиб 21 человек, включая самого Рослякова.