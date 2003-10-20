Ю.Лужков возглавит "Совет мудрецов"

Мэр Москвы Юрий Лужков принял предложение Владимира Путина возглавить от российской стороны так называемый "Совет мудрецов" России и Японии. Идею создания этой организации обсудили сегодня на встрече в Таиланде В.Путин и премьер-министр Японии Дзюнъитиро Коидзуми. По словам российского президента, Совет будет направлен на развитие российско-японского сотрудничества в стратегическом плане.

Объясняя выбор кандидатуры Ю.Лужкова, В.Путин отметил, что у столичного мэра сложились хорошие отношения с Японией, установились "хорошие личные контакты". По мнению президента РФ, Ю.Лужков хорошо подходит для исполнения обязанностей российского сопредседателя этого Совета.

"Совет мудрецов" может быть компактной структурой из нескольких авторитетных общественных деятелей, которые способны нарабатывать новые идеи", сообщил в свою очередь заместитель главы кремлевской администрации Сергей Приходько, принимавший участие в переговорах, передает телеканал "Россия".

С японской стороны "Совет мудрецов" возглавит бывший премьер-министр Японии Иосиро Мори.

Напомним, что в Бангкоке сейчас проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). На нем планируется обсудить вопросы международной безопасности и борьбы с терроризмом наряду с экономическими проблемами.