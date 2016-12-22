Суд решил отправить Марин Ле Пен на психиатрическую экспертизу

Марин Ле Пен получила уведомление о направлении на психиатрическую экспертизу. Следователи намерены выяснить, была ли она вменяема, когда публиковала в Twitter кадры казней, совершенных исламистами

Марин Ле Пен (Фото: Eric Gaillard / Reuters)

Французский суд решил подвергнуть лидера правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен психиатрической экспертизе, сообщила политик на своей странице в Twitter. Причиной для этого стало ведущееся с 2015 года расследование дела о публикации Ле Пен кадров с казнями, которые совершили исламисты.

Ле Пен в своем Twitter опубликовала копию постановления, из которого следует, что ее обвиняют в «распространении сообщений насильственного, порнографического или порочащего честь характера, доступных несовершеннолетним». В связи с этим она должна пройти психиатрическую экспертизу, в рамках которой эксперты должны будут ответить на восемь вопросов. В частности, им предстоит выяснить, отдавала ли Ле Пен себе отчет в своих действиях при публикации.

«Из-за осуждения ужасов ИГ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация. — РБК) твитами правосудие отправляет меня на психиатрическую экспертизу! Как далеко они зайдут?» — написала Ле Пен.

Публикации, ставшие поводом для расследования, были сделаны Ле Пен в 2015 году. Тогда журналист телеканала BFM сравнил «Национальный фронт» Ле Пен с экстремистскими группами наподобие «Исламского государства». Ле Пен ответила критику, опубликовав в своем Twitter изображения казни американского журналиста Джеймса Фоули и иорданского летчика, попавшего в руки боевикам ИГ во время операции в Ираке. Фоули был обезглавлен исламистами, а летчик — сожжен заживо. Таким образом политик попыталась продемонстрировать разницу «Национального фронта» и ИГ.

Публикация этих кадров вызвала публичный скандал. Министр внутренних дел Франции Бернар Казнев назвал опубликованные Ле Пен фотографии «пропагандой ИГ». «Они вызывают отвращение, чувство омерзения и являются настоящим оскорблением для всех жертв терроризма, для всех, кто столкнулся с варварством ИГ», — заявлял он. В марте 2018 года Ле Пен были официально предъявлены обвинения. В соответствии с законодательством Франции ей может грозить до трех лет тюрьмы и штраф в размере €75 тыс.

Как отмечает Le Figaro, решение о психиатрической экспертизе было подвергнуто резкой критике со стороны сторонников «Национального фронта». Они сравнивают этот вердикт с «карательной психиатрией в СССР», «актом, достойным Брежнева» и действиями властей КНДР. Вместе с тем издание подчеркивает, что психиатрическая экспертиза является одним из традиционных элементов расследования подобных дел, необходимость проведения которого регламентируется законодательством. О том, что это стандартная процедура, пишет и BFM. «Хотя Марин Ле Пен и считает экспертизу «безумием», тем не менее этот шаг предусмотрен Уголовно-процессуальным кодексом для дел, связанных с распространением сообщений с изображениями насилия», — утверждает портал.

Сама Ле Пен с таким подходом несогласна. «BFM утверждает, что психиатрическая экспертиза — обычная процедура: ложь! Она применяется в случае преступлений против несовершеннолетних, что, учитывая политический контекст сообщений, абсолютно абсурдно», — утверждает политик.