Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко

Участники протестной акции у здания Верховной рады в Киеве вступили в столкновение с полицией. В этот момент в парламенте выступал президент Петр Порошенко, передает «112 Украина».
По данным УНИАН, на площади перед Радой собрались порядка 500 активистов. Они, в частности, требовали упрощенной процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, участвовавшим в конфликте в Донбассе на стороне Киева, и запрета на выдачу ветеранов АТО России. Участники митинга держали в руках символику движения «Национальный корпус» и ряда других националистических организаций.
Вскоре после начала акции участники митинга разожгли файеры. По данным «Интерфакс-Украина», после начала выступления Петра Порошенко активисты попытались прорвать кордон полицейских. «Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной рады. Бросили дымовую шашку, потом петарду», — цитирует агентство сообщение пресс-службы полиции.
«112 Украина» пишет, что в результате столкновений один из сотрудников правоохранительных органов получил травму ноги из-за близкого разрыва петарды. В то же время в пресс-службе опровергли информацию о ранении из-за разрыва петарды, сообщив, что пострадавший просто зацепился ногой за ограждение. «Участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги», — заявили в полиции Киева.
Фотографии с места событий полиция опубликовала в Facebook.
Недовольство протестующих связано с решением Генпрокуратуры Украины об экстрадиции в Россию участника боевых действий в Донбассе, гражданина России Тимура Тумгоева, обвиняемого в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 12 сентября украинское ведомство удовлетворило соответствующий запрос ФСБ.
В Верховной раде 20 сентября проходит ежегодное послание президента Украины парламентариям. В ходе выступления он, в частности, пообещал вычеркнуть из Конституции Украины пункт, который давал основание для базирования российского флота в Севастополе, когда он был частью Украины.