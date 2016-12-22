Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко

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Сбербанк стал главным кредитором Шереметьево после выкупа кредита у ВЭБа

Порошенко поддержал закон о «СМИ-агентах влияния России»

Госдума во втором чтении поддержала штрафы за увольнение предпенсионеров

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Курс евро на 21 сентября

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Курс доллара на 21 сентября

USD ЦБ: 66,47 (-0,54)

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