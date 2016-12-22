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Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко
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Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко
Политика, 13:06
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Националисты попытались прорваться к Раде во время выступления Порошенко
Националисты устроили столкновения с полицией у Верховной рады во время выступления Порошенко. Они применили против силовиков дымовые шашки и петарды
Митинг у здания Верховной рады (Фото: РИА Новости)

Участники протестной акции у здания Верховной рады в Киеве вступили в столкновение с полицией. В этот момент в парламенте выступал президент Петр Порошенко, передает «112 Украина».

По данным УНИАН, на площади перед Радой собрались порядка 500 активистов. Они, в частности, требовали упрощенной процедуры предоставления украинского гражданства иностранцам, участвовавшим в конфликте в Донбассе на стороне Киева, и запрета на выдачу ветеранов АТО России. Участники митинга держали в руках символику движения «Национальный корпус» и ряда других националистических организаций.

Вскоре после начала акции участники митинга разожгли файеры. По данным «Интерфакс-Украина», после начала выступления Петра Порошенко активисты попытались прорвать кордон полицейских. «Участники акции пытались прорваться к зданию Верховной р​ады. Бросили дымовую шашку, потом петарду», — цитирует агентство сообщение пресс-службы полиции.

«112 Украина» пишет, что в результате столкновений один из сотрудников правоохранительных органов получил травму ноги из-за близкого разрыва петарды. В то же время в пресс-службе опровергли информацию о ранении из-за разрыва петарды, сообщив, что пострадавший просто зацепился ногой за ограждение. «Участники акции бросили петарду. Никто не пострадал. При обеспечении правопорядка сотрудник полиции, зацепившись за металлическое ограждение, получил травму ноги», — заявили в полиции Киева.

Фотографии с места событий полиция опубликовала в Facebook.

Недовольство протестующих связано с решением Генпрокуратуры Украины об экстрадиции в Россию участника боевых действий в Донбассе, гражданина России Тимура Тумгоева, обвиняемого в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». 12 сентября украинское ведомство удовлетворило соответствующий запрос ФСБ.

В Верховной раде 20 сентября проходит ежегодное послание президента Украины парламентариям. В ходе выступления он, в частности, пообещал вычеркнуть из Конституции Украины пункт, который давал основание для базирования российского флота в Севастополе, когда он был частью Украины.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: беспорядки , Киев , Петр Порошенко
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