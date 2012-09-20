7. Нет всему

Диагноз: негативное отношение к сложившейся ситуации.

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Объективные причины: оппозиционеры - нонконформисты, которые не принимают текущую ситуацию и борются со всеми ее проявлениями. Для оппозиционеров характерно обостренное чувство справедливости, однако трактуют ее всегда субъективно. По мнению профессора факультета политологии МГУ, доктора психологических наук Николая Ракитянского, им присущ "негативизм и повышенный уровень внушаемости".

Различные политические силы, представляющие сегодняшнюю оппозицию, коллективно выступают против фигуры Владимира Путина. Его демонизировали, объявив корнем всех бед и проблем страны. За 9 протестных месяцев новых предложений у революционеров-любителей так и не появилось.

Власти отвечают оппозиционерам взаимностью: события лета-осени носят явный антиоппозиционный характер: жесткий закон о митингах, закон об НКО, арест 17 человек по "болотному делу", лишение депутатского мандата справедливоросса Геннадия Гудкова.

Часть участников митинга недовольна всем: власть коррупционна и деспотична, владыки церкви заняты стяжательством, лидеры оппозиции не имеют программы и заняты своим пиаром.

Пером классика

"Друзья мои, вы слишком громко протестуете, чтобы поверить в ваш протест" (К.Кизи).

Оппозиционный анекдот

Россияне вышли на акцию протеста против акций протеста. * * * Начальник полиции инструктирует омоновцев перед акцией оппозиции: - если выйдут 10 тыс., проводим задержания; - если выйдут 50 тыс., жестко разгоняем с применением дубинок, самых активных задерживаем; - если выйдут 100 тыс., спокойно обеспечиваем безопасность, никого не трогаем; - если выйдут 500 тыс., переходим на сторону народа.