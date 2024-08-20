Как убийство женщины-врача спровоцировало протесты и забастовки в Индии Число преступлений против женщин растет в стране с каждым годом

Индийские медики уже больше недели проводят массовые акции протеста, требуя от властей обеспечить их безопасность. В прошедшие выходные в стране работали только службы неотложной помощи. Подробнее — в материале РБК

Фото: Ritesh Shukla / Getty Images

Почему в Индии начались протесты медиков

20 августа Верховный суд Индии в приоритетном порядке рассмотрит дело об убийстве врача Мумиты Дебнат. 31-летняя ординатор работала в медицинском колледже и госпитале RG Kar в Калькутте, столице штата Западная Бенгалия, одного из крупнейших в стране. Ее тело обнаружили 9 августа в кабинете для семинаров, куда женщина пошла отдохнуть после ужина с коллегами. Результаты вскрытия, которые приводит The Indian Express, показали 16 внешних и девять внутренних травм, следы насильственного сексуального контакта и удушения руками.

Суд рассмотрит дело в режиме suo motu (от лат. «по собственной инициативе»), то есть в отсутствие иска от правоохранительных ведомств. Такой формат позволяет Верховному суду рассматривать дела, которые представляют первостепенный общественный интерес, пишет The Times of India. «В этом случае в контексте того, насколько серьезно произошедшее затронуло моральный дух и безопасность медработников по всей стране, вовлеченность суда имеет жизненно важное значение», — отмечает издание.

В субботу полиция Калькутты арестовала подозреваемого по делу Дебнат — 33-летнего Санджая Роя, который работал в больнице «гражданским волонтером». Семья погибшей настаивает на том, что преступник был не один и что женщину подвергли групповому изнасилованию. После того как местную полицию обвинили в ненадлежащем ведении расследования, дело было передано в Центральное бюро расследований в Нью-Дели.

После гибели Дебнат тысячи индийских медиков в начале прошлой недели вышли на улицы Калькутты и ее пригородов. Вскоре протесты распространились на западный штат Махараштра, его столицу — крупнейший город страны Мумбаи, где свою работу приостановили все отделения больниц, кроме подразделений неотложной помощи. Забастовки прошли также в столице Индии Нью-Дели, городе Лакхнау (центр самого густонаселенного штата Уттар-Прадеш на северо-востоке) и штате Гоа на юго-западе.

Фото: Adnan Abidi / Reuters Фото: Ritesh Shukla / Getty Images Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters Фото: Priyanshu Singh / Reuters Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Francis Mascarenhas / Reuters Фото: Priyanshu Singh / Reuters Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

В заявлении Индийской медицинской ассоциации (Indian Medical Association — IMA; существует с 1928 года) от 10 августа указано, что «если невозможно обеспечить безопасность в цитаделях обучения, то это говорит о некомпетентности руководства». В IMA также обратили внимание на то, что гибель Дебнат — это не первое убийство женщины-врача. В 2023 году в больнице города Коттараккара (штат Керала на юге страны) погибла 22-летняя Вандана Дас; ее зарезал ножницами мужчина, которого полиция привезла на медосмотр.

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Чего требуют протестующие

«Врачи, особенно женщины, по природе своей профессии крайне уязвимы перед лицом насилия. Именно власти должны обеспечивать их безопасность на территории больниц и учебных кампусов», — подчеркивается в заявлении IMA, которая после 10 августа ежедневно публикует их. Ассоциация сразу выдвинула три требования к властям.

Непредвзятое и тщательное расследование по делу Мумиты Дебнат и привлечение к суду всех виновных.

Детальное расследование условий, которые способствовали преступлению.

Безотлагательные шаги, которые укрепили бы безопасность врачей — особенно женщин — на рабочем месте.

На выполнение требований IMA дала властям 48 часов, пообещав в противном случае объявить забастовки врачей.

Однако реакция части индийского общества на действия медиков оказалась неожиданной. 15 августа в госпиталь, где была убита Дебнат, ворвалась большая толпа, которая разгромила отделение неотложной помощи и сестринский пункт. По данным полиции Калькутты, число погромщиков достигало 5–7 тыс. человек, они также атаковали протестующих докторов и студентов. К настоящему моменту арестованы около 30 человек, причастных к погромам.

17 августа IMA выложила в соцсети X обращение к премьер-министру Нарендре Моди, в котором, вновь подчеркнув, насколько незащищены врачи в Индии, выдвинула пять предложений, как предотвращать такие ситуации в будущем.

Принять закон, защищающий докторов, — на этом врачи настаивают с 2019 года.

Укрепить протоколы безопасности в больницах, чтобы они были сопоставимы с теми, что действуют в аэропортах.

Улучшить условия работы врачей — в частности, ввести для них безопасные комнаты отдыха.

Проводить тщательное и профессиональное расследование преступлений в отношении врачей.

Ввести достойную компенсацию для семей погибших.

IMA также объявила 24-часовую забастовку, которая прошла с 6 утра 17 августа до 6 утра 18-го, — на это время медицинские службы по всей стране, кроме неотложных, приостановили работу.

Какова ситуация в Индии с нападениями на женщин

Проблема сексуализированного насилия в отношении женщин стоит в Индии крайне остро. CBS News обращает внимание на то, что нынешние протесты сопоставимы с теми, что имели место в 2012 году. Они вспыхнули после того, как в Дели группа из шести мужчин напала в автобусе на 23-летнюю студентку-парамедика. Ее с особой жестокостью изнасиловали, после чего выбросили из автобуса. Девушку госпитализировали, она смогла дать показания, но вскоре скончалась от полученных травм.

В 2013 году в Индии ужесточили наказание за этот тип преступлений: срок тюрьмы для насильников увеличили с 7–10 лет до 20, ввели смертную казнь в случаях, когда преступление привело к смерти или вегетативному состоянию жертвы; отдельную квалификацию получили обливание женщин кислотой, их преследование и вуайеризм.

После принятия закона четверых обвиняемых в нападении в Дели приговорили к смерти — их повесили в тюрьме; один из преступников был несовершеннолетним, поэтому его приговорили к трем годам тюрьмы; еще один покончил с собой до вынесения приговора.

Тем не менее, судя по статистике, ужесточение наказания проблему не решило — число преступлений против женщин за десять лет даже выросло. В 2012 году, по данным Национального бюро регистрации преступлений (National Crime Records Bureau — NCRB), зарегистрировали около 25 тыс. нападений, тогда как в 2016 году было зарегистрировано уже около 39 тыс. атак. В 2018-м в среднем каждые 15 минут одна женщина сообщала об изнасиловании. В 2020 году преступлений было меньше — 28 тыс., но это связано с пандемией COVID-19. В 2021-м NCRB сообщило о 31,6 тыс. нападений (в среднем 86 в день); всего же тогда было возбуждено 428,2 тыс. дел о нападениях на женщин — эти преступления включают изнасилования, нападения с кислотой, доведение до самоубийства, похищения, принудительный брак, торговлю людьми, преследования и др. При этом доля обвинительных приговоров остается низкой — в 2019 году по таким делам были осуждены только 27,8% подозреваемых.

Как отмечает The Associated Press, многие случаи остаются незарегистрированными — это связано с нежеланием многих жертв и их семей сообщать о таких преступлениях и с недоверием к полиции. «Активисты в области прав женщин говорят, что эта проблема особенно остро стоит в сельских районах, где общество стыдит жертв сексуализированного насилия, а семьи обеспокоены положением в социуме», — поясняет агентство.

Премьер Моди упомянул проблему насилия в отношении женщин в своем обращении по случаю Дня независимости 15 августа — как раз в разгар протестов. Он назвал проблему неотложной и сказал о заметном возмущении в обществе. «Преступления против женщин должны расследоваться без каких-либо задержек. Те, кто совершает такие демонические деяния, должны быть привлечены к ответственности prima facie, чтобы восстановить доверие к правительству, судебной системе и гражданскому обществу», — заявил премьер. Он обратил внимание на то, что в СМИ очень много говорят о жертвах, но не о преступниках, а потому важно широко обсуждать виновных — «чтобы они боялись последствий, включая повешение».

IMA в своем обращении к Моди обратила внимание на его заявление, выразила признательность и призвала премьера вмешаться. «Это придаст уверенности не только женщинам-врачам, но и всем женщинам на рабочих местах», — подчеркнули в IMA.