СК возбудил дело из-за фото губернатора в посте депутата Госдумы

В Ульяновской области возбудили уголовное дело по факту публикации в социальной сети фотографии, оскорбляющей главу региона. Разместил ее депутат Государственной думы от КПРФ

Сергей Морозов (Фото: Сергей Титов / «Коммерсантъ»)

Следственное управление СК по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье 319 УК России («оскорбление представителя власти»), сообщил агентству «РИА Новости» представитель ведомства. По его словам, поводом стала жалоба губернатора Сергея Морозова на изображение в посте депутата Госдумы от КПРФ Алексея Куринного в социальной сети Facebook.

В Следственном комитете при этом указывают, что расследование продолжается, а подозреваемых в уголовном деле пока нет.

Картинка, о которой идет речь, представляет собой фотомонтаж, где Морозов изображен в образе Адольфа Гитлера. Губернатор посчитал, что такое сравнение недопустимо, оскорбительно, унижает честь и достоинство и попросил провести проверку областной прокуратурой.

Как сообщает «Интерфакс», картинка с изображением губернатора в образе Гитлера появлялась не только в интернете, но также на одном из митингов КПРФ. В этой связи, как сообщают источники агентства, сотрудники правоохранительных органов проводили следственные действия у активистов регионального отделения Компартии, которые могут быть причастны к распространению изображения.