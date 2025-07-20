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Политика ,  
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Экс-советник Пентагона заявила о «демографической ошибке» в оценке России

В Пентагоне полагали, что демографические тренды 1990-х не дадут России стать такой, как сейчас, рассказала Bloomberg президент исследовательской группы PRB Дженнифер Шиубба, экс-советник по вопросам демографии Минобороны США

В отношении России было понимание, что сокращение российского населения означает, что она не станет такой, какая она сейчас, сказала, отвечая на вопросы Bloomberg о своей работе в качестве «демографа Пентагона» Дженнифер Шиубба, президент исследовательской группы Population Reference Bureau в Вашингтоне, ранее занимавшая пост советника по вопросам демографии в аппарате министра обороны США.

Предположение заключалось в том, что демография определяет будущее, сказала она, добавив, что всегда старалась оппонировать этому, так как одни и те же демографические тренды в разных местах могут проявлять себя совершенно по-разному.

«Но с Россией возник «эффект желательности» (в социологии — предвзятость в ответах в пользу более предпочтительных в глазах окружающих), — вспоминает она. — И у многих людей он остается — они полагают, что происходить будет именно то, на что они надеялись. Население России сокращалось на полмиллиона человек в год, продолжительность жизни мужчин была действительно низкой — меньше 60 лет — из-за высокого уровня алкоголизма, коэффициент рождаемости тоже был низким».

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Фото:Cfoto / Global Look Press

Шиубба напоминает, что в начале 1980-х продолжительность жизни мужчин в России была в районе 65 лет, а в 1994 году продолжительность жизни российских мужчин составляла уже 57 лет.

По воспоминаниям Дженнифер Шиуббы, в такой ситуации «у некоторых возникло желание увидеть в этом признак слабости противника». «Но они забыли контекст. Кто обладал властью в обществе. Как были структурированы эти институты. Чего хотел лидер», — перечисляет она. «Все это действительно имеет значение, также, как это имеет значение и в Китае», — заключила экс-советник главы Пентагона.

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