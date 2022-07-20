Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 55,83 (-0,62) Инвестиции, 16:35
Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 54,85 (-0,59) Инвестиции, 16:35
Госдеп назвал «Северный поток» фактором энергобезопасности Европы Экономика, 23:03
Знакомьтесь, «Альфа»: почему это поколение психически самое устойчивое Совместный проект, 23:00
Полиция Майами передаст Украине конфискованное оружие Политика, 22:45
Bloomberg узнал, когда Гаага выдвинет обвинение по событиям на Украине Политика, 22:35
КС ограничил время расследований после истечения срока давности Политика, 22:25
Ближе к природе: квартал у Москвы-реки с качественной инфраструктурой РБК Стиль и Донстрой, 22:15
Новак назвал условие, при котором Россия перестанет экспортировать нефть Политика, 22:14
Якубович назвал ошибкой отказ «Первого» от развлекательных программ Технологии и медиа, 22:10
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Минобороны сообщило о сбитом дроне-камикадзе у Запорожской АЭС Политика, 21:54
Непомнящий назвал разочаровывающим отказ Карлсена от чемпионского матча Спорт, 21:54
Почему устарел закон о трансплантации органов Партнерский проект, 21:44
Тарасова объяснила безысходностью смену спортгражданства россиянами Спорт, 21:40
В ФРГ сообщили о снижении заявки «Газпрома» на поставки по Nord Stream Политика, 21:37
Испания выступила против предложения ЕК сократить потребление газа на 15% Экономика, 21:34
Военная операция на Украине ,  
0 

Bloomberg узнал, когда Гаага выдвинет обвинение по событиям на Украине

Международный уголовный суд может рассмотреть первое дело о военных преступлениях на Украине в конце этого года или в начале следующего. Инстанция обсуждает с Киевом передачу в суд российского военнопленного, узнало агентство *
Здание международного уголовного суда в Гааге
Здание международного уголовного суда в Гааге (Фото: Peter Dejong / AP)

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге планирует этой зимой выдвинуть обвинения в предполагаемых военных преступлениях на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, рассмотрение может начаться в конце этого года или в начале 2023-го. Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку подготовка может потребовать много времени.

Bloomberg передает, что отдельно МУС ведет переговоры с властями Украины о передаче Киевом одного российского военнопленного.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.
Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ.

О начале расследования возможных преступлений любой стороны конфликта на Украине главный прокурор МУС Карим Хан сообщил в феврале, вскоре после начала российской военной операции. Он уточнял, что ознакомился с переданными ему данными и «убедился в наличии весомых оснований для начала расследования», так как «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года. Кроме них суд будет расследовать новые возможные преступления, если они подпадают под его юрисдикцию, вне зависимости от того, какая из сторон конфликта на Украине их совершила, отмечал прокурор.

Международный уголовный суд анонсировал расследование событий на Украине
Политика
Фото:Максим Левин / Reuters

Российское Минобороны настаивает, что в ходе военной операции армия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины, а гражданским объектам и мирным жителям ничего не угрожает. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к гибели мирных жителей, в том числе в городе в Буча Киевской области, называя кадры оттуда провокацией и указывая, что их обнародовали после того, как российские подразделения покинули город. За то время, пока они контролировали Бучу, «ни один местный житель не пострадал», утверждает ведомство.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Stephen Brashear / Getty Images «Игровая площадка для взрослых»: каково работать в Google — в 6 пунктах
Статьи
Pro
Фото: Billy H.C. Kwok / Getty Images «Покорный», «Тревожный», «Маятник»: как понять, с кем вы работаете
Инструкции
Pro
Фото: Lintao Zhang / Getty Images Восемь признаков того, что работник может уволиться
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images Злость, отвращение и «разбор полетов»: почему говорить о сексе так сложно
Инструкции
Pro
Фото: Astrid Stawiarz / Getty Images for LinkedIn «Я как ниндзя в уличном бою»: Рэй Далио — о влиянии медитации
Статьи
Pro
Как стать мастером переговоров
Лекция
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Какие риски для России несет углубление экономических связей с Китаем
Статьи
Pro
Фото: Justin Sullivan / Getty Images 5 трлн руб. выпадающих доходов: в каком настроении находится сфера услуг
Исследования
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Международный уголовный суд военные преступления Военная операция на Украине Украина
Материалы по теме
Парламент Канады назвал события на Украине геноцидом
Политика
Москва назвала целью удара по Виннице иностранных поставщиков оружия
Политика
В МИДе назвали трудным расследование событий в Буче Международным судом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter