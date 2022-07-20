Bloomberg узнал, когда Гаага выдвинет обвинение по событиям на Украине

Международный уголовный суд может рассмотреть первое дело о военных преступлениях на Украине в конце этого года или в начале следующего. Инстанция обсуждает с Киевом передачу в суд российского военнопленного, узнало агентство *

Здание международного уголовного суда в Гааге (Фото: Peter Dejong / AP)

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге планирует этой зимой выдвинуть обвинения в предполагаемых военных преступлениях на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, рассмотрение может начаться в конце этого года или в начале 2023-го. Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку подготовка может потребовать много времени.

Bloomberg передает, что отдельно МУС ведет переговоры с властями Украины о передаче Киевом одного российского военнопленного.

МУС не входит в структуры ООН, он был учрежден в соответствии с Римским статутом, подписанным в 1998 году. Суд наделен мандатом судить не государства, а физических лиц, в его компетенцию входит привлечение к ответственности за военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Украина и Россия подписали Римский статут в 2000 году, но не ратифицировали этот документ.

О начале расследования возможных преступлений любой стороны конфликта на Украине главный прокурор МУС Карим Хан сообщил в феврале, вскоре после начала российской военной операции. Он уточнял, что ознакомился с переданными ему данными и «убедился в наличии весомых оснований для начала расследования», так как «есть разумные основания полагать, что на Украине были совершены военные преступления и преступления против человечности» с конца 2013 года. Кроме них суд будет расследовать новые возможные преступления, если они подпадают под его юрисдикцию, вне зависимости от того, какая из сторон конфликта на Украине их совершила, отмечал прокурор.

Российское Минобороны настаивает, что в ходе военной операции армия наносит удары только по военной инфраструктуре Украины, а гражданским объектам и мирным жителям ничего не угрожает. Российская сторона отвергает обвинения в причастности к гибели мирных жителей, в том числе в городе в Буча Киевской области, называя кадры оттуда провокацией и указывая, что их обнародовали после того, как российские подразделения покинули город. За то время, пока они контролировали Бучу, «ни один местный житель не пострадал», утверждает ведомство.