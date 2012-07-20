Москва выступила за продление миссии ООН

Сегодня истекает срок наблюдательской миссии Организации Объединенных Наций в Сирии. Теперь Совбез ООН должен проголосовать за или против продления мандата по миссии, в противном случае международные наблюдатели не будут иметь доступа к территориям сирийского государства.

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В частности, за продление мандата еще на 45 дней выступают представители российской стороны. Так, постпред РФ при ООН Виталий Чуркин выразил уверенность в том, что проблем не возникнет и Совбез поддержит такое решение.

"Думаю, что дальнейшие дискуссии в СБ ООН и возможное продление миссии (наблюдателей ООН в Сирии. - Примеч. РБК) будет означать, что наступает ответственный этап по реализации этих договоренностей (достигнутых Женевской конвенцией. - Примеч. РБК)", - добавил официальный представитель МИД Александр Лукашевич.

Кроме того, представители российского МИД выразили надежду на то, что остальные члены СБ поддержат мнение России, несмотря на то, что ранее РФ и Китай отвергли документ, предусматривающий серьезные ограничения по режиму Башара Асада, мотивируя это тем, что Совбез не имеет права вмешиваться во внутриполитические дела страны.

Столкновения между сторонниками и противниками действующих сирийских властей продолжаются с 15 марта 2011г. За время конфликта лишились жизни, по разным оценкам, от 12 до 17 тыс. человек. Сведения, поступающие из Сирии, не поддаются независимой оценке, поскольку доступ иностранных журналистов в зону конфликта чрезвычайно затруднен.