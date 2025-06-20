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Политика ,  
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Роскомнадзор предупредил о штрафах за старую рекламу в Instagram

Роскомнадзор предупредил о штрафах за старую рекламу в Instagram с 1 сентября
Речь идет о запрете на размещение рекламы на ресурсах нежелательных и запрещенных организаций. Путин подписал соответствующий закон в начале апреля
Фото: Forewer / Shutterstock
Фото: Forewer / Shutterstock

Реклама, размещенная на запрещенных в России ресурсах, должна быть удалена до 1 сентября, в противном случае за ее распространение будет предусмотрена ответственность. Об этом сообщил замглавы Роскомнадзора Владимир Логунов на полях ПМЭФ. Речь идет в том числе о сервисах Instagram и Facebook (принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

«Эта интеграция 1 сентября если сохраняется, то мы начинаем отчет с 1 сентября и дальше. <...> Мы считаем факт: реклама есть в интернете? Есть. Она распространяется на запрещенном ресурсе? Соответственно, либо она отмаркирована, признана рекламой, и за это полагается штраф, потому что размещать на подобных ресурсах с 1 сентября запрещено будет рекламу. Либо она не отмаркирована — полагается штраф за немаркировку», — сказал он.

Логунов добавил, что ведомство ведет работу, особенно с большими рекламодателями, чтобы «в рамках разъяснительного профилактического мониторинга подсказать, что лучше убрать такую рекламу сейчас, чем после 1 сентября».

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Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Госдума приняла соответствующий законопроект сразу во втором и третьем чтениях в марте, Совет Федерации одобрил его 2 апреля. Президент России Владимир Путин подписал закон 7 апреля.

Законопроект подготовила группа депутатов и сенаторов, в частности Александр Хинштейн, Андрей Луговой, Василий Пискарев, Антон Горелкин, а также Андрей Клишас, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству.

В пояснительной записке говорилось, что некоторые россияне продолжают пользоваться Instagram и Facebook путем обхода блокировки, что «создает для владельцев таких противоправных информационных ресурсов возможность получать доходы от распространения рекламы, которые в совокупном размере выручки могут составлять от 50 до 90%».

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Алина Нафикова
Россия реклама Роскомнадзор
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