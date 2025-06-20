Правительство России утвердило границы территориального моря на Балтике
Правительство России утвердило перечень географических координат точек, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориального моря России в Балтийском море. Документ размещен на портале правовой информации.
«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — говорится в документе. Названы и другие точки, определяющие границы.
Новый перечень заменил тот, что был утвержден в 1985 году постановлением Совета министров СССР.
В связи с изменениями Минобороны должно будет опубликовать новый перечень в «Извещениях мореплавателям», переиздать морские навигационные карты, а МИД — передать копию каждой скорректированной карты в ООН. Роскадастр должен будет учесть изменения при создании и переиздании карт.
В начале июня генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал Балтийское, а также Черное море «регионами НАТО», и заявил, что блок готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства» там.
В то же время замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море служат частью подготовки альянса к потенциальному военному конфликту, так как замысел этих учений — «борьба с сопоставимым противником», которым является Россия.
Читайте РБК в Telegram.
Конфликт Израиля и Ирана. Главное
Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки к концу года
Россия решила выйти из договора о военном сотрудничестве с Германией
МВД заявило о риске уголовного преследования 2 млн россиян за дропперство
Появились кадры с освобожденными российскими военными после обмена с Украиной
Греф рассказал, как часто пользуется ИИ
Глава ВТБ заявил о вреде укрепления рубля
Исследователи сообщили о крупнейшей в истории утечке логинов и паролей
Венгрия выразила готовность стать площадкой для переговоров России и Украины
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов