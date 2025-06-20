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Политика ,  
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Правительство России утвердило границы территориального моря на Балтике

Новый перечень координат, определяющих границы, заменил тот, что был утвержден в 1985 году постановлением Совета министров СССР
Балтийское море в Балтийске Калининградской области
Балтийское море в Балтийске Калининградской области (Фото: Евгений Стукалин / ТАСС)

Правительство России утвердило перечень географических координат точек, которые определяют исходные линии для измерения ширины территориального моря России в Балтийском море. Документ размещен на портале правовой информации.

«Исходная линия, от которой отмеряется ширина территориального моря РФ, <...> образуется линией наибольшего отлива, проходящей от точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Литовской Республикой до точки выхода линии сухопутного участка государственной границы РФ с Республикой Польша», — говорится в документе. Названы и другие точки, определяющие границы.

Новый перечень заменил тот, что был утвержден в 1985 году постановлением Совета министров СССР.

В связи с изменениями Минобороны должно будет опубликовать новый перечень в «Извещениях мореплавателям», переиздать морские навигационные карты, а МИД — передать копию каждой скорректированной карты в ООН. Роскадастр должен будет учесть изменения при создании и переиздании карт.

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В начале июня генсек Североатлантического альянса Марк Рютте назвал Балтийское, а также Черное море «регионами НАТО», и заявил, что блок готов дать «разрушительный» ответ на любые «непредвиденные обстоятельства» там.

В то же время замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что военно-морские маневры сил НАТО Baltops 2025 в Балтийском море служат частью подготовки альянса к потенциальному военному конфликту, так как замысел этих учений — «борьба с сопоставимым противником», которым является Россия.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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