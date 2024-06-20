Как Владимира Путина встретили во Вьетнаме. Видео
Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где встретился в Ханое с лидером страны То Ламом. Они начали переговоры, по итогам которых будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов, сообщили в Кремле. Визит во Вьетнам стал первым для Путина за последние семь лет.
Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак
Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей
Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам
Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта
Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде