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Политика ,  
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Как Владимира Путина встретили во Вьетнаме. Видео

Прошла церемония официальной встречи Путина с президентом Вьетнама

Как Владимира Путина встретили во Вьетнаме. Видео
Video

Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где встретился в Ханое с лидером страны То Ламом. Они начали переговоры, по итогам которых будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов, сообщили в Кремле. Визит во Вьетнам стал первым для Путина за последние семь лет.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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