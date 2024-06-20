Как Владимира Путина встретили во Вьетнаме. Видео

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Президент Владимир Путин прибыл с государственным визитом во Вьетнам, где встретился в Ханое с лидером страны То Ламом. Они начали переговоры, по итогам которых будет принято совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов, сообщили в Кремле. Визит во Вьетнам стал первым для Путина за последние семь лет.