Правительство Ингушетии отправлено в отставку

Президент Ингушетии Мурат Зязиков подписал указ об отставке правительства.

"В связи со вступлением Мурата Зязикова в должность президента Ингушетии на второй срок и в соответствии с рядом статей Конституции Ингушетии, президент республики подписал указ о прекращении полномочий правительства и глав администраций районов, городов и населенных пунктов Ингушетии", - сказал представитель пресс-службы, передает телеканал "Россия".

Напомним, 15 июня Народное собрание Республики Ингушетия на внеочередном заседании одобрило кандидатуру Мурата Зязикова на пост президента республики. Таким образом, М.Зязиков был переназначен главой республики.

В голосовании принял участие 31 депутат. За назначение проглосовали 30 парламентариев, 1 - против.

Напомним также, что президент России Владимир Путин внес кандидатуру М.Зязикова на пост президента Ингушетии на рассмотрение Народного собрания республики 12 июня с.г.