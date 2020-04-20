Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаБлизкие люди
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 апреля
USD ЦБ: 73,94 (-0,77) Quote, 17 апр, 18:38
Курс евро на 18 апреля
EUR ЦБ: 80,11 (-1,17) Quote, 17 апр, 18:38
В Новосибирской области за сутки выявили 24 новых зараженных COVID-19 Общество, 06:57 Глава Кемеровской области обязал жителей четырех территорий носить маски Общество, 06:25 Эксперты оценили уязвимость мобильных приложений банков для мошенников Финансы, 06:00 Роспотребнадзор оценил действие антибактериального мыла против вирусов Общество, 06:00 WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США Политика, 05:55 США показали видео перехвата американского самолета истребителем Су-35 Политика, 05:31 Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в Египет Бизнес, 05:04 Число жертв стрельбы в Канаде достигло 16 человек Общество, 04:29 Трамп назвал условие помощи Ирану в борьбе с коронавирусом Политика, 04:08 СМИ узнали о планах мэрии Москвы закупить 10 тыс. смартфонов для полиции Общество, 03:43 Число зараженных коронавирусом в психбольнице в Архангельске достигло 70 Общество, 03:18 У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 6,4 Общество, 02:50 Президент Чехии предложил год не открывать границы страны Политика, 02:42 Минобороны доставило в Кишинев медицинскую помощь из Китая Общество, 02:30
Пандемия коронавируса ,  
0 

WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США

Издание утверждает, что призывы выходить на улицы распространяют через Facebook руководители организаций, выступающих за свободное ношение оружия
Фото: Elaine Thompson / AP

Протесты с требованием отменить режим самоизоляции в целом ряде американских штатов устраивает ультраправая группировка из Миннесоты, которую возглавляет борец за свободное ношение оружия Бен Дорр, сообщает газета Washington Post. По ее данным, именно она организует группы в социальной сети Facebook, призывающие людей организовывать демонстрации в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Авторы материала утверждают, что Дорр и два его сводных брата распространяют в соцсети информацию о том, что опасность коронавируса сильно преувеличена, а граждане должны выходить на улицы, чтобы выступать против карантинных мер, предлагаемых властями различных штатов.

Так, например, созданная группа «Жители Висконсина против карантина» утверждает, что задачей губернатора Тони Эверса является контроль над жизнями простых граждан и уничтожение частного бизнеса. Поводом для этого стало решение властей закрыть на время карантина школы и приостановить работу ряда компаний. В Нью-Йорке создатели группы в Facebook обвинили губернатора Эндрю Куомо, в том, что он нарочно сгущает краски и преувеличивает опасность.

WP указывает, что в некоторых других регионах организаторами протестов стали представители консервативного крыла Консервативной партии. Так, например, произошло в Мичигане, где против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента Дональда Трампа супруга местного депутата Мешон Мэддок.

В Facebook на вопрос о блокировке групп, призывающих к отмене самоизоляции, заявили, что не могут запретить их деятельность, поскольку этому не противодействуют местные власти. Ограничения коснулись лишь тех, кто призывал к демонстрациям в Калифорнии и Нью-Джерси, которые ввели жесткие карантинные меры.

Участников демонстраций в нескольких американских регионах поддержал в том числе и президент Дональд Трамп, который считает ограничительные меры препятствием для роста экономики. По его словам, люди имеют право выражать свой протест, поскольку губернаторы ряда штатов «не всегда адекватно реагировали на сложившуюся ситуацию».

По данным университета Джона Хопкинса, всего в США коронавирусом заразились более 750 тыс. человек, 40,6 тыс. умерли. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси, где в общей сложности были зафиксированы 22 тыс. летальных исходов. В Пенсильвании умерли 1237 человек, в Висконсине 220.

Автор: Артем Филипенок
Теги: самоизоляция
Материалы по теме
Трамп назвал условие помощи Ирану в борьбе с коронавирусом
Политика
Трамп пообещал найти лучшее применение выделяемому ВОЗ финансированию
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter