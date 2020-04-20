WP назвала организаторов акций против самоизоляции в США

Издание утверждает, что призывы выходить на улицы распространяют через Facebook руководители организаций, выступающих за свободное ношение оружия

Фото: Elaine Thompson / AP

Протесты с требованием отменить режим самоизоляции в целом ряде американских штатов устраивает ультраправая группировка из Миннесоты, которую возглавляет борец за свободное ношение оружия Бен Дорр, сообщает газета Washington Post. По ее данным, именно она организует группы в социальной сети Facebook, призывающие людей организовывать демонстрации в штатах Висконсин, Огайо, Пенсильвания и Нью-Йорк.

Авторы материала утверждают, что Дорр и два его сводных брата распространяют в соцсети информацию о том, что опасность коронавируса сильно преувеличена, а граждане должны выходить на улицы, чтобы выступать против карантинных мер, предлагаемых властями различных штатов.

Так, например, созданная группа «Жители Висконсина против карантина» утверждает, что задачей губернатора Тони Эверса является контроль над жизнями простых граждан и уничтожение частного бизнеса. Поводом для этого стало решение властей закрыть на время карантина школы и приостановить работу ряда компаний. В Нью-Йорке создатели группы в Facebook обвинили губернатора Эндрю Куомо, в том, что он нарочно сгущает краски и преувеличивает опасность.

WP указывает, что в некоторых других регионах организаторами протестов стали представители консервативного крыла Консервативной партии. Так, например, произошло в Мичигане, где против самоизоляции выступила входящая в избирательный штаб президента Дональда Трампа супруга местного депутата Мешон Мэддок.

В Facebook на вопрос о блокировке групп, призывающих к отмене самоизоляции, заявили, что не могут запретить их деятельность, поскольку этому не противодействуют местные власти. Ограничения коснулись лишь тех, кто призывал к демонстрациям в Калифорнии и Нью-Джерси, которые ввели жесткие карантинные меры.