Фетисов рассказал о решении стать министром после разговора с Путиным

Знаменитый хоккеист и действующий глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов в интервью телеканалу РБК рассказал, как принял предложение Владимира Путина стать министром спорта России в 2002 году. «Судьбоносное для меня вообще решение», — сказал Фетисов.

Он рассказал, что Владимир Путин обратился к нему с предложением возглавить Госкомспорт после Олимпиады 2002 года (проходила с 8 по 24 февраля 2002 года в Солт-Лейк-Сити — РБК.).

«Была куча проблем у нас, в том числе с допингом, с неуважением России как спортивной державы, то есть куча проблем, которые необходимо было решать, — вспоминает Фетисов. — Для меня это все было неожиданно».

По его словам, до этого на протяжении 13 лет он играл в хоккей и тренировался в Северной Америке, приезжая в Москву на лето.

«Но президент что-то во мне увидел, предложив эту позицию. Я рассуждал и потом в конце разговора говорю: если ты серьезно, то я готов. Он говорит: «Что, и с женой не будешь советоваться?» Жена у меня жена офицера, поэтому, я думаю, она поймет меня», — сказал в ответ Фетисов.

По его словам, он также предупредил президента, что ему понадобится «пара месяцев, чтобы разобраться с хозяйством», подготовиться к переезду в Россию и устроить дочь в школу.

«Я 30 апреля 2002 года приступил к своим обязанностям. Не жалею ни о чем, все-таки я получил возможность от президента послужить стране, спорту в другом качестве», — сказал Фетисов.

Вячеслав Фетисов — двукратный олимпийский чемпион по хоккею, семикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка Стэнли.

С 2002 по 2004 год был министром спорта России. С ноября 2004 по октябрь 2008 года был руководителем Федерального агентства по физической культуре и спорту (Росспорт).

В декабре 2011 года стал первым зампредседателем комитета Совета Федерации по социальной политике, а с сентября 2016 года — первым зампредседателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.