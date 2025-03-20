Под машиной у заксобрания в Севастополе нашли подозрительный сверток

На дне автомобиля у заксобрания Севастополя нашли «сверток», место происшествия оцепили. Машина может принадлежать экс-сенатору Сергею Колбину, который командовал «Беркутом» в годы Майдана, пишет Mash

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Улицу Ленина в Севастополе перекрыли из-за найденного «свертка», прикрепленного к дну одного из автомобилей на парковке местного заксобрания, сообщили в пресс-службе городского департамента общественной безопасности.

«Проводятся проверочные мероприятия. Место происшествия оцеплено», — говорится в сообщении.

В связи с временным перекрытием были изменены маршруты общественного транспорта.

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Как уточнил телеграм-канал Shot, подозрительный сверток обнаружили под автомобилем Range Rover, территорию оцепили от Дома офицеров флота до площади Нахимова в центре Севастополя.

Предварительно, владелец автомобиля — депутат заксобрания Севастополя и экс-сенатор Сергей Колбин, который командовал бойцами «Беркута» в Киеве во время Майдана, пишет телеграм-канал Mash.

РБК обратился за комментарием к председателю постоянного комитета по экономике и инвестициям Законодательного Собрания города Севастополя Сергею Колбину.

Ранее ФСБ сообщала о предотвращении поджога на железной дороге в Севастополе около Балаклавской ТЭС. Подозреваемым оказался 29-летний местный житель, который действовал по заданию Украины, уточняли в ведомстве. Мужчину задержали, ему грозит до 20 лет лишения свободы.