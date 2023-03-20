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Умер бомбивший Берлин замглавкома ВВС СССР Решетников

Умер участник бомбардировки Берлина и замглавкома ВВС СССР Василий Решетников
Решетников был в числе пилотов Дальней авиации, наносивших удары по Берлину в годы войны, после 1945 года он остался в ВВС и участвовал в испытаниях ядерного оружия. Последний полет он совершил в 2004 году
Василий Решетников
Василий Решетников (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Умер бывший командующий Дальней авиацией и замглавкома ВВС СССР, заслуженный военный летчик СССР Василий Решетников. Ему было 103 года.

«Василий Решетников скончался сегодня в госпитале от острой сердечной недостаточности на 104-м году жизни. Он был последним, кто бомбил Берлин в 1945-году. Информации о дате похорон пока нет», — сказал РБК руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин.

МК отмечает, что Решетников был старейшим Героем Советского Союза из ныне живущих.

Решетников начал служить в бомбардировочной авиации еще до начала Великой Отечественной войны. Он участвовал в ночных бомбардировках Берлина в 1942 году, ударах по Данцигу, Кенигсбергу, в Сталинградской битве, дважды был сбит. В 1943 году получил звезду Героя.

«В 1944 году над Севастополем мне подбили мотор на дальнем бомбардировщике Ил-4. Я хотел сесть на аэродром Новый Буг, где находились истребители противовоздушной обороны. Но эти черти летали днем, а на ночь все выключали. И в абсолютно черную южную ночь я попросту не видел никаких ориентиров… Я пускал ракеты, просил посадку — никто не отозвался ни одним огоньком. Наконец расстояние до земли стало критическим, и я велел штурману набрать белых и красных ракет и прыгать с парашютом. Он нашел ровный участок поля и осветил его белыми ракетами. Мне нужно было несколько сотен метров. Шасси я не выпускал и перед самой посадкой в свете фары увидел овраг, заросший деревьями. Если бы я туда сел, то там бы и сгорел, не сумев выбраться из кабины. Я дал полный газ на втором моторе, перескочил овраг и благополучно сел на брюхо», — вспоминал Решетников.

Однажды в годы войны Решетников совершил полет на бомбардировщике вопреки запрету командира. «Когда у меня набралось 300 боевых вылетов, командующий Авиацией дальнего действия в 1942–1944 годах Александр Голованов отлучил меня от полетов и велел готовить молодых летчиков к заданиям», — вспоминал он. Со штурманом полка он уговорил экипаж, который собирался лететь к Шауляю, остаться на аэродроме и разрешить им вылететь вместо них. «Мы тогда бомбили какой-то мост. На малой высоте я прошел через огонь — немцы хлестали нас со всех сторон, потому что мосты тогда хорошо охранялись. Но все-таки мы в него попали и изрядно повредили. Но когда вернулись обратно, как нас ругал командир... Не выбирая слов, он аж трясся. Хотел страшным образом нас наказать, но не мог придумать, как. В конце концов, треснул кулаком по столу и распорядился: «Водки им не давать!», — рассказывал Решетников.

В 1956 году стал командиром дивизии, летал на Ту-95, участвовал в сбросе атомной бомбы на Новой Земле — тогда он сбросил на полигон бомбу мощностью в 2,5 мегатонны.

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Осенью 1968 года он стал заместителем, а с января 1969 года — командующим дальней авиацией ВВС СССР. Службу он закончил в 1986 году заместителем главкома ВВС. В 2004 году в возрасте 85 лет на авиашоу в Монино Решетников поднял в воздух американский бомбардировщик времен войны B-25 Mitchell.

Именем Решетникова назван один из стратегических бомбардировщиков Ту-160.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
ВВС Герой Советского Союза
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