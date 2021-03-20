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Зеленский анонсировал введение на Украине «экономических паспортов»

Паспорт позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране. Эти деньги будут накапливаться на счете в банке. В 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования на Украине
Фото: Ефрем Лукацкий / AP
Фото: Ефрем Лукацкий / AP

На Украине введут так называемый «экономический паспорт», объявил в своем видеообращении на Facebook президент страны Владимир Зеленский.

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев», — сказал он.

Документ позволит всем детям, рожденным на Украине, до момента наступления совершеннолетия получить средства от пользования и добычи недр в стране. Эти деньги будут накапливаться на персональном депозитном счете в банке. По достижении 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования в стране.

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Фото:РИА Новости

Обещание ввести экономический паспорт было в предвыборной программе Зеленского, представленной в январе 2019 года. Год спустя в Верховной раде зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца», который предусматривает выплату совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации полезных ископаемых страны. Он до сих пор не рассматривался.

Документ предлагал создать Фонд будущего, который должен был аккумулировать 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых в стране. Ожидалось, что деньги по достижении совершеннолетия смогут получать украинцы, рожденные после 1 января 2021 года и проживавшие на территории страны на протяжении 18 лет.

19 января секретарь СНБО Украины Алексей Данилов объявил, что ведомство решило провести аудит всех разрешений, которые были выданы на добычу недр на Украине с 1994 года. Ведомство также ввело санкции против 19 украинских компаний, которые их используют.

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Зеленский, комментируя это решение, заявил: «Времена, когда существовал список фамилий, которые считались украинским народом и могли пользоваться недрами, — эти времена закончились». Он указал, что, согласно Конституции, недра являются собственностью народа.

Автор
Наталия Анисимова
Владимир Зеленский Украина
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