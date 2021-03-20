Зеленский анонсировал введение на Украине «экономических паспортов»

Паспорт позволит детям, рожденным на Украине, получить средства от пользования и добычи недр в стране. Эти деньги будут накапливаться на счете в банке. В 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования на Украине

Фото: Ефрем Лукацкий / AP

На Украине введут так называемый «экономический паспорт», объявил в своем видеообращении на Facebook президент страны Владимир Зеленский.

«Вскоре мы предложим механизм для воплощения в жизнь одного из моих предвыборных обещаний, а именно об экономическом паспорте украинцев», — сказал он.

Документ позволит всем детям, рожденным на Украине, до момента наступления совершеннолетия получить средства от пользования и добычи недр в стране. Эти деньги будут накапливаться на персональном депозитном счете в банке. По достижении 18 лет их можно будет потратить на получение высшего образования в стране.

Обещание ввести экономический паспорт было в предвыборной программе Зеленского, представленной в январе 2019 года. Год спустя в Верховной раде зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца», который предусматривает выплату совершеннолетним их стартового капитала, накопленного от реализации полезных ископаемых страны. Он до сих пор не рассматривался.