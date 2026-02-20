Путин продлил срок госслужбы замглавы МИДа Грушко
Президент России Владимир Путин продлил срок госслужбы замминистра иностранных дел Александру Грушко, свидетельствует распоряжение главы государства.
Они продлены до 25 апреля 2027 года.
Грушко 70 лет. Он работает на дипломатической службе с 1977 года, на которую заступил после окончания МГИМО.
Замглавы МИДа, по данным сайта ведомства, начинал карьеру в посольствах СССР в Бельгии и Нидерландах, позднее проработал в различных делегациях и консультационных группах по международным вопросам военного характера. В период с 2001 по 2005 год он был замдиректора и директором общеевропейского сотрудничества. Впервые Грушко был назначен замглавы МИДа в 2005 году. Должность заместителя главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова Грушко занимает с 2018 года.
Сейчас он курирует вопросы отношений с европейскими странами, общеевропейского сотрудничества, а также взаимодействия с Евросоюзом, ОБСЕ, НАТО и Советом Европы.
