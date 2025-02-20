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Политика ,  
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Политолога Преображенского объявили в розыск

МВД объявило в розыск политолога Ивана Преображенского по статье УК
Иван Преображенский
Иван Преображенский (Фото: ivan_preobraz / Telegram)

Политолог Иван Преображенский (признан иноагентом) объявлен в розыск, его карточка появилась в электронной базе МВД.

Поводом стало уголовное дело, конкретная статья не уточняется.

«Особые приметы: прочерк. И фотка, как обычно в таких случаях [неудачная]», — написал Преображенский в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Преображенского внесли в реестр иноагентов в мае 2023 года. Минюст счел, что политолог распространял негативную информацию о деятельности органов власти и действиях вооруженных сил, выступал против военных действий на Украине, неоднократно участвовал в митингах и шествиях. В феврале Преображенского оштрафовали за распространение контента без указания статуса.

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