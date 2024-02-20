Кадры доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что операцию по взятию Авдеевки удалось провести при минимальных потерях. Наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, заняты 72 кв. км, добавил министр.
Путин на встрече с Сергеем Шойгу сообщил, что генерал-полковник Михаил Теплинский доложил о контроле над селом Крынки в Херсонской области (там несколько месяцев находился украинский плацдарм на левом берегу Днепра). По словам президента, из украинцев там прячутся четыре-пять человек, им предлагают сдаться. В свою очередь Шойгу заявил, что некоторые солдаты ВСУ прячутся в подвалах, однако зачистка завершается.
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