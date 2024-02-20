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Военная операция на Украине ,  
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Кадры доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках

Появилось видео доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках
Сюжет
Военная операция на Украине

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину, что операцию по взятию Авдеевки удалось провести при минимальных потерях. Наступательные действия после освобождения города продолжаются на запад, заняты 72 кв. км, добавил министр.

Кадры доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках
Video

Путин на встрече с Сергеем Шойгу сообщил, что генерал-полковник Михаил Теплинский доложил о контроле над селом Крынки в Херсонской области (там несколько месяцев находился украинский плацдарм на левом берегу Днепра). По словам президента, из украинцев там прячутся четыре-пять человек, им предлагают сдаться. В свою очередь Шойгу заявил, что некоторые солдаты ВСУ прячутся в подвалах, однако зачистка завершается.

Кадры доклада Шойгу Путину о взятии Авдеевки и контроле в Крынках

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7 октября 1952 года
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Сергей Шойгу

политик, министр обороны России
21 мая 1955 года
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