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Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за наводнения

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии да Сильве из-за наводнения в Сан-Паулу
Фото: prefsaoseba / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)
Фото: prefsaoseba / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России)

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луле да Силве из-за наводнения, которое произошло в штате Сан-Паулу. Текст телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких, и надеются на скорейшее преодоление последствий этого стихийного бедствия», — говорится в телеграмме от российского президента.

За прошедшие сутки в Сан-Паулу, расположенном на юго-востоке Бразилии, выпала месячная доля осадков, что привело к наводнениям, оползням и разрушениям домов. По информации портала G1, из-за сильного шторма погибли 36 человек, 560 жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Шторм и проливные дожди обрушились на побережье бразильского штата Сан-Паулу в воскресенье. Сильнее всего пострадал город Сан-Себастьян, где количество выпавших осадков достигло 627 мм за сутки — это вдвое больше, что обычно выпадает в феврале. По заявлению мэра города Фелипе Аугусто, которое также цитировал G1, в городе разрушены 50 домов. В некоторых районах Сан-Паулу пропали связь, электричество и вода, сообщал портал.

Губернатор штата Тарсиу де Фрейтас объявил в Убатубе, Сан-Себастьяне и соседних муниципалитетах Ильябель, Карагуататуба и Бертиога режим бедствия.

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Владимир Путин Бразилия соболезнования телеграмма

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