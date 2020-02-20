Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами

В Москве прошел обыск в квартире подполковника полиции, проходящего свидетелем по делу о мошенничестве с квартирами в ЦАО. По данным следствия, некоторые из них сдавались приезжавшим из других регионов полицейским

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как полицейские из регионов обеспечивались жильем

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью. Ее фамилия появилась в материалах дела после показаний сотрудников полиции, которые в разные годы служили вместе с ней в МВД. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в ГСУ СКР по столице.

Подполковник Синельщикова проходит по делу свидетелем, говорит собеседник РБК. Следователи допросили ее и провели ряд очных ставок с ее участием, в квартире кадровика прошел обыск. Следствие интересует период службы Синельщиковой в ОМВД по Пресненскому району, до августа 2019 года она работала в отделе полиции на должности помощника начальника по работе с личным составом.

В Следственном комитете проверяют информацию, что Синельщикова связана со схемами, по которым «невостребованный жилищный фонд» распределяли между сотрудниками полиции, приехавшими в Москву из регионов. «Бывшие сотрудники полиции по Пресненскому району сообщили следствию, что получили временное жилье на период работы в отделе», — рассказал источник. По его словам, в некоторых квартирах сотрудники полиции проживали за небольшую арендную плату.