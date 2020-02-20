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Кадровика УВД по ЦАО допросили по делу о мошенничестве с 150 квартирами

В Москве прошел обыск в квартире подполковника полиции, проходящего свидетелем по делу о мошенничестве с квартирами в ЦАО. По данным следствия, некоторые из них сдавались приезжавшим из других регионов полицейским
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Как полицейские из регионов обеспечивались жильем

Сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета по Москве проверяют начальника отдела кадров УВД по Центральному административному округу Москвы подполковника Наталью Синельщикову на причастность к преступлениям, связанным с незаконными операциями с недвижимостью. Ее фамилия появилась в материалах дела после показаний сотрудников полиции, которые в разные годы служили вместе с ней в МВД. Об этом РБК рассказал источник в ГУ МВД по Москве, информацию подтвердил источник в ГСУ СКР по столице.

Подполковник Синельщикова проходит по делу свидетелем, говорит собеседник РБК. Следователи допросили ее и провели ряд очных ставок с ее участием, в квартире кадровика прошел обыск. Следствие интересует период службы Синельщиковой в ОМВД по Пресненскому району, до августа 2019 года она работала в отделе полиции на должности помощника начальника по работе с личным составом.

В Следственном комитете проверяют информацию, что Синельщикова связана со схемами, по которым «невостребованный жилищный фонд» распределяли между сотрудниками полиции, приехавшими в Москву из регионов. «Бывшие сотрудники полиции по Пресненскому району сообщили следствию, что получили временное жилье на период работы в отделе», — рассказал источник. По его словам, в некоторых квартирах сотрудники полиции проживали за небольшую арендную плату.

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Синельщикову также проверяют на предмет причастности к уголовному делу предпринимателя Рафаэля Хамидуллина. В августе прошлого года он был арестован Пресненским районным судом по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК), связанном с так называемыми выморочными квартирами. Тогда источники РБК в полиции сообщали, что на предпринимателя и аффилированных с ним лиц в центре Москвы было оформлено несколько десятков квартир. Сейчас в деле фигурирует около 150 квартир. В феврале суд продлил арест Хамидуллина на два месяца.

В ноябре 2019 года в рамках этого дела по подозрению в превышении должностных полномочий был задержан бывший заместитель начальника отделения уголовного розыска ОМВД по Пресненскому району столицы майор полиции Руслан Дейниченко. Позднее он был отпущен.

РБК направил запрос в пресс-службы ГУ МВД по Москве и Следственного комитета.

Как работала «квартирная» схема

Источник в СКР сообщил, что квартиры, попадавшие в поле зрения подозреваемых, относились к категории «выморочного имущества», то есть у их прежних владельцев не было наследников. По словам собеседника, как правило, это были квартиры умерших пожилых и одиноких людей, но не только. «Когда дело было только заведено и у следователей появились адреса подозрительного жилья, то в 30% это были квартиры с пропавшими без вести собственниками», — сообщил источник в полиции.

Согласно ст. 1151 Гражданского кодекса о наследовании выморочного имущества, к этой категории относятся квартиры, которые остались без наследников. Имущество в таком случае переходит в собственность «городского или сельского поселения, муниципального района либо городского округа» и включается в жилищный фонд социального использования.

По данным следствия, участники схем, связанных с незаконным оборотом недвижимости, переоформляли квартиры в Центральном округе Москвы на себя или аффилированных с ними людей. «Речь идет о квартирах, цены на которые исчисляются десятками миллионов рублей», — говорит собеседник РБК. Информацию о такого рода недвижимости они получали в полиции. Дальше квартиру перепродавали фиктивным покупателям, формируя таким образом цепочку добросовестных приобретателей, и выставляли ее на рынок.

«Отмытые» квартиры использовали по трем направлениям, говорит источник в СКР. Часть недвижимости после смены собственника и полного переоформления продавали на рынке. Другие квартиры, которые невозможно было быстро «очистить», сдавались в аренду по схеме «квартира на ночь», также их переделывали под сауны и подпольные публичные дома. Еще одним вариантом использования невостребованного жилья было его распределение между сотрудниками полиции, приехавшими работать в Москву из регионов.

Автор: Дмитрий Серков
Теги: черные риелторы, МВД, ГУ МВД
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