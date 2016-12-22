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Reuters рассказал об окрепших связях Киева и Трампа из-за поставок угля
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Reuters рассказал об окрепших связях Киева и Трампа из-за поставок угля
Политика, 20 фев, 03:50
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Reuters рассказал об окрепших связях Киева и Трампа из-за поставок угля
Сделка по поставкам антрацитового угля из США помогла Украине не только решить энергетические вопросы, но и улучшить отношения Киева с президентом Дональдом Трампом, выяснил Reuters
Дональд Трамп (Фото: Steve Helber / AP)

Сделка по поставкам антрацитового угля из США на Украину была не только коммерчески выгодной, но и политически целесообразной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой ​на источник, знакомый с ходом переговоров о заключении данного соглашения, а также на представителей энергетической отрасли.

По данным собеседников агентства, сделка по поставкам антрацита помогла Трампу обеспечить необходимые заказы для угольного региона Штатов, что было ключевым моментом, позволившим ему победить на президентских выборах 2016 года. Украинской стороне сделка помогла заручиться поддержкой Белого дома, в которой нуждается Киев в конфликте с Россией, а также решить вопрос с углем на фоне срыва поставок из Донбасса.

Кампания Трампа, направленная на улучшение отношений с Кремлем, встревожила украинские власти, пишет агентство. Источник Reuters, близкий к украинскому правительству, утверждает, что отношения между Трампом и Украиной изменились, когда украинский президент Петр Порошенко посетил Белый дом 20 июня прошлого года. «Встреча с Трампом была ключевым моментом, важной вехой», — приводит агентство слова своего собеседника.

Через некоторое время после встречи с Порошенко Трамп объявил: «Украина уже говорит нам, что им нужны миллионы и миллионы тонн прямо сейчас. Мы хотим их продать им и всем остальным во всем мире, кому это нужно». В следующем месяце была заключена сделка между украинской компанией «Центрэнерго» и американской XCoal.

Министр торговли США Уилбур Росс после заключения сделки подчеркнул, что она помогла «укреплению ключевого стратегического партнера против регионального давления, которое стремится подорвать интересы США», отмечает Reuters.

В «Центрэнерго» агентству заявили, что сделка с американской XCoal является коммерчески выгодной. Изначально украинская компания сообщала, что первая партия обойдется ей в $113 за тонну. Опрошенные Reuters эксперты подтвердили, что это дорого по сравнению с альтернативными предложениями. Позднее исполнительный директор «Центрэнерго» Олег Коземко заявил, что стоимость угля варьируется в зависимости от качества и в среднем компания заплатила за 420 тыс. тонн, поставленных к концу 2017 года, около $100 за тонну.

Первое судно с углем, предназначенным для Украины, отправилось из США ​22 августа 2017 года. В октябре на Украину прибыла уже вторая партия американского антрацита.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: Украина , уголь , поставки
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