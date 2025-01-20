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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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К департаменту Маска подадут иск сразу после инаугурации

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Истцы — представители юридической фирмы National Security Counselors. Они считают, что новый Департамент эффективности правительства нарушает требования, обязательные для консультативных комитетов при исполнительной власти
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Harnik / Getty Images)

На Департамент эффективности правительства США (DOGE), который возглавят миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами, подадут в суд в течение нескольких минут после инаугурации избранного президента Дональда Трампа, сообщает The Washington Post. Церемония начнется 20 января в 12:00 по времени Восточного побережья США (20:00 мск).

Иск к ведомству подготовила юридическая фирма National Security Counselors. В 30-страничном документе говорится, что DOGE нарушает федеральные правила прозрачности, установленные законом 1972 года. Он требует соблюдать определенные требования раскрытия информации, найма сотрудников и других практик.

DOGE подпадает под определение Федерального консультативного комитета (FACA). Эти группы по закону должны иметь «достаточно сбалансированное» представительство, вести регулярные протоколы заседаний, позволять присутствовать на них общественности, подать устав в конгресс и многое другое, но новый департамент, по-видимому, не предпринял этих шагов, пишут истцы.

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Илон Маск

National Security Counselors просит суд запретить Маску, Рамасвами «и всем подразделениям DOGE» вести какую-либо официальную деятельность в рамках департамента, пока он не будет соответствовать требованиям, обязательным для FACA. В иске также говорится, что Белый дом не должен следовать рекомендациям DOGE.

В 1993 году тогдашнюю первую леди Хиллари Клинтон, которая руководила комитетом по разработке реформы здравоохранения, обвинили в нарушении требований FACA. Противники иска при этом отмечали, что она не была членом правительства. В итоге апелляционный суд США вынес решение в ее пользу.

О создании нового департамента Трамп объявил в ноябре 2024 года. Ведомство не будет частью правительства США, а бизнесмены не станут госслужащими, но будут сотрудничать с Белым домом и Административно-бюджетным управлением в «проведении крупномасштабных структурных реформ и внедрении невиданного ранее предпринимательского подхода к управлению государством» в качестве внештатных советников.

В задачи Маска и Рамасвами войдут «ликвидация правительственной бюрократии, отмена избыточных нормативных актов, сокращение расточительных расходов и реструктуризация федеральных агентств». Сопредседатели DOGE уточняли, что основная часть будущих преобразований будет осуществляться посредством президентских исполнительных указов, а не через принятие новых законов в конгрессе.

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Дональд Трамп Илон Маск Вивек Рамасвами иск в суд инаугурация Администрация президента США Белый дом
Илон Маск фото

Илон Маск

Бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX
28 июня 1971 года
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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