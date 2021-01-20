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USD ЦБ: 73,36
(-0,37)
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Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 89,15
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Адвокат Тесака заявил о найденных прокуратурой нарушениях в работе СИЗО
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Трамп прощается с американцами. Прямая трансляция
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РБК Стиль и LG SIGNATURE, 16:35
Московские промышленники примут участие в шести международных выставках
Пресс-релиз, 16:25
Трамп улетел из Белого дома перед инаугурацией Байдена
Политика, 16:24
Хабиб заявил о нежелании разочаровывать маму возобновлением карьеры
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ВОЗ рекомендовала не вводить ковид-паспорта из-за недостатка вакцин
Общество, 16:23
«Ростелеком» решил устанавливать сотовые вышки вместо таксофонов
Общество, 16:16
Глава Renault в России заявил о росте цен на автомобили на 10%
Бизнес, 16:16
Число перебежчиков из Северной Кореи в Южную сократилось из-за COVID-19
Общество, 16:07
С чего начинался брокерский бизнес в 1995 году
РБК и Открытие Инвестиции, 16:05
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Приход Байдена к власти
,
20 янв, 16:43
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Трамп прощается с американцами. Прямая трансляция
Дональд Трамп прощается с американцами в качестве президента США. РБК ведет прямую трансляцию с церемонии
Дональд Трамп
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