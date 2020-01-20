Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Заслуженные подарки
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 января
USD ЦБ: 61,47 (-0,07) Quote, 20 янв, 12:29
Курс евро на 21 января
EUR ЦБ: 68,21 (-0,33) Quote, 20 янв, 12:29
Правительство одобрило проект о чипировании домашних животных Общество, 00:36 В Новосибирске загорелся крематорий Общество, 00:17 Путин внес в Думу проект поправок в Конституцию Политика, 00:13 МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП Экономика, 00:10 Аналитики связали ралли на рынке акций с отставкой правительства Финансы, 00:01 Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины Политика, 20 янв, 23:57 СМИ узнали об аресте во Франции семи подозреваемых в подготовке теракта Общество, 20 янв, 23:48 Британский монетный двор выпустил монеты в честь группы Queen Финансы, 20 янв, 23:21 Ясмина Муратович — о карьере модели и собственном бизнесе РБК и L’Oréal Professionnel, 20 янв, 23:10 Посольство проверит сообщения о задержании рэпера Гуфа в ОАЭ Общество, 20 янв, 23:02 Белоруссия нашла альтернативу российской нефти в Норвегии Бизнес, 20 янв, 22:42 Мишустин поблагодарил сотрудников ФНС за совместную работу Политика, 20 янв, 22:30 ЕС разработает новые санкции против Турции из-за бурения шельфа у Кипра Политика, 20 янв, 22:16 ВОЗ проведет экстренное заседание из-за вспышки нового вируса в Китае Общество, 20 янв, 22:04
Политика ,  
0 

Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины

По словам кандидата в президента США, разработчики современных компьютерных технологий не должны считать, что они могут делать все, что захотят
Фото: Meg Kinnard / AP

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью New York Times заявил, что неоднозначно относится к предпринимателям из Кремниевой долины. По его словам, в этом вопросе он расходился с бывшим президентом Бараком Обамой.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что влияние Кремниевой долины в последние годы выросло в разы, бывший вице-президент заявил, что не раз спорил с Обамой, и это был как раз один из тех вопросов. Он припомнил, как встречался с предпринимателями, обсуждая с ними защиту интеллектуальной собственности для творческих работников.

«И тут один из этих мелких паршивцев, который на тот момент был уже практически миллиардеров, назвал себя творческим работником просто потому, что ему удавалось создавать видеоигры, которые учили людей убивать других людей», — заявил Байден.

«А потом еще один из этих прекрасных людей заявил мне, что именно они являются двигателем Америки. А я ведь подготовился к встрече и ответил, что у всех их компаний (а там были все, кроме Microsoft) в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале. Так что не надо мне читать лекции о том, как люди из Кремниевой долины создают рабочие места», — вспомнил Байден.

По словам бывшего вице-президента, со стороны разработчиков современных технологий неправильно считать, что именно они являются главными в этом мире и могут делать все, что заходят. «Я с этим не согласен», — отметил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Джо Байден, Кремниевая долина
Материалы по теме
Байден обвинил Цукерберга в получении денег за видео об «украинском деле»
Политика
В США заподозрили Россию в попытках помешать избранию Байдена президентом
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter