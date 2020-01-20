Байден назвал «мелкими паршивцами» разработчиков из Кремниевой долины

По словам кандидата в президента США, разработчики современных компьютерных технологий не должны считать, что они могут делать все, что захотят

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в интервью New York Times заявил, что неоднозначно относится к предпринимателям из Кремниевой долины. По его словам, в этом вопросе он расходился с бывшим президентом Бараком Обамой.

Отвечая на вопрос о своем отношении к тому, что влияние Кремниевой долины в последние годы выросло в разы, бывший вице-президент заявил, что не раз спорил с Обамой, и это был как раз один из тех вопросов. Он припомнил, как встречался с предпринимателями, обсуждая с ними защиту интеллектуальной собственности для творческих работников.

«И тут один из этих мелких паршивцев, который на тот момент был уже практически миллиардеров, назвал себя творческим работником просто потому, что ему удавалось создавать видеоигры, которые учили людей убивать других людей», — заявил Байден.

«А потом еще один из этих прекрасных людей заявил мне, что именно они являются двигателем Америки. А я ведь подготовился к встрече и ответил, что у всех их компаний (а там были все, кроме Microsoft) в штате меньше людей, чем General Motors уволила в последнем квартале. Так что не надо мне читать лекции о том, как люди из Кремниевой долины создают рабочие места», — вспомнил Байден.

По словам бывшего вице-президента, со стороны разработчиков современных технологий неправильно считать, что именно они являются главными в этом мире и могут делать все, что заходят. «Я с этим не согласен», — отметил он.