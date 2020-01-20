Умер председатель верхней палаты парламента Чехии Ярослав Кубера

Политику было 72 года. СМИ пишут, что Кубера внезапно почувствовал себя плохо, ему вызвали скорую и он скончался в больнице. Пресс-секретарь сената отмечала, что у него были проблемы со здоровьем

Ярослав Кубера (Фото: Josef Horazny / CTK / Global Look Press)

Председатель чешского сената (верхняя палата парламента) Ярослав Кубера скоропостижно скончался, сообщается в Twitter чешского сената.

Как отмечает информационное агентство ČTK со ссылкой на пресс-секретаря сената Сью Нгуен, причиной смерти стали давние проблемы со здоровьем. Агентство отмечает, что он почувствовал приступ тошноты, когда находился в своем офисе в городе Теплице, и умер вскоре после того, как его привезли в больницу.

По информации издания Seznam Zprávy, утром 20 января председателя сената разместили в кардиоцентре одной из чешских больниц. По словам помощницы Куберы Евы Михалковой, сенатор внезапно почувствовал себя плохо и около 10 утра (12:00 мск) ему вызвали скорую. Reuters отмечает, что о каких-либо серьезных заболеваниях Куберы не было известно, еще на выходных он выступал с речью.

Ярослав Кубера родился 16 февраля 1947 года. С 1994 по 2018 год он был мэром города Теплице, а в 2000 году выдвинулся от него в качестве сенатора. Кубера был членом Гражданской демократической партии Чехии и занимал должность председателя верхней палаты парламента с 14 января 2018 года. В том же году он решил участвовать в президентских выборах, но не смог набрать нужное количество голосов для регистрации своей кандидатуры.