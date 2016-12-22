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ФАС проверит возможный сговор при подготовке доклада Общественной палаты
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ФАС проверит возможный сговор при подготовке доклада Общественной палаты
Политика, 10:17
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ФАС проверит возможный сговор при подготовке доклада Общественной палаты
Центр антикоррупционной политики «Яблока» заявил в ФАС о возможном картельном сговоре на закупке услуг по подготовке итогового доклада Общественной палаты. В прошлом году ФАС подтвердила наличие сговора при аналогичной закупке
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Компании, которые участвовали в тендере на подготовку итогового доклада для Общественной палаты (ОП) России, связаны между собой и могли вступить в сговор. Об этом РБК рассказали в Центре антикоррупционной политики (ЦАП) партии «Яблоко». Глава ЦАП Сергей Митрохин направил обращение с просьбой проверить закупку в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Письмо есть в распоряжении РБК.

«Обращение получено московским управлением ФАС России и находится в стадии рассмотрения», — сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Общественная палата ежегодно готовит доклад о состоянии гражданского общества, который направляется президенту, в профильные министерства, Госдуму и Совет Федерации. В 2017 году ОП выделила на подготовку доклада (то есть на его верстку, вычитку, ведение сайта с текстом) 2,75 млн руб., следует из открытых данных портала госзакупок. Сговор позволил не допустить серьезного снижения цены закупки, считает Митрохин.

На конкурс поступило две заявки: от компаний «Зебра — Паблик Рилейшенс» и «Деловая отчетность». Победителем стала первая компания, предложившая за свою работу цену на 95 тыс. руб. меньше конкурента. Однако в заявке «Деловой отчетности» указано, что ее предложение не соответствует ни одному критерию технического задания по подготовке доклада, то есть участие компании в конкурсе было сугубо формальным, оно требовалось, только чтобы конкурс был признан состоявшимся, полагают в ЦАП: «Компания не собирается выполнять техническое задание и подает неконкурентоспособное предложение». Вдобавок заявки оформлены на схожих бланках, указал Митрохин.

Компании связаны друг с другом, отметили в ЦАП «Яблока». Они находятся по одному юридическому адресу, следует из данных СПАРК, а нынешний гендиректор «Зебра-ПР» Андрей Кожевников ранее возглавлял «Деловую отчетность» (он был указан как гендиректор компании в едином реестре юрлиц в 2012 году). Кожевников участвовал в проектах кредитного рейтингового агентства «Эксперт РА»; соучредителем агентства был журнал «Эксперт». Совладельцем и главным редактором этого издания до июня 2017 года был нынешний секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев, указывают в ЦАП. Сейчас ЗАО «Журнал Эксперт» не имеет доли в уставном капитале рейтингового агентства.

«Конкурс на оказание услуг по подготовке доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества был открытым, и мы как лидер рынка годовой публичной отчетности приняли в нем участие. Ежегодно мы участвуем в более чем 100 закупочных процедурах различного формата и имеем довольно высокий коэффициент побед в тендерах, конкурсах и запросах предложений благодаря высокой квалификации и богатому опыту», — ответил на запрос РБК гендиректор «Зебра-ПР» Андрей Кожевников. Он отметил, что в компании «Деловая отчетность» не работает с 3 декабря 2012 года.

Конкурс проведен «в строгом соответствии с нормами законодательства», — заявили РБК в пресс-службе Общественной палаты. Там напомнили, что ОП не обладает полномочиями контролирующего органа и не обязана проверять участников конкурса на аффилированность. К тому же «законодательство не предусматривает запрет участия в конкурсе аффилированным лицам», — отметили в ОП. Однако если сговор подтвердится, ОП выполнит указания контролирующих органов, отметили в пресс-службе.

​Если доводы ЦАП подтвердятся, в отношении участников закупки может быть возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, рассказали РБК в пресс-службе ФАС. В этом случае им может грозить штраф, кратный сумме выручки в результате незаконного конкурса. Также ФАС может передать материалы проверки в правоохранительные органы; в этом случае руководителям компаний и должностным лицам Общественной палаты может грозить и уголовная ответственность по ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции). «Сговоры на госзакупках различных органов власти обнаруживаются регулярно», — подытожили в ФАС.

В 2017 году Московское УФАС уже выявило сговор участников аукциона для закупки Общественной палаты, напомнили в пресс-службе. Речь также шла об услугах по подготовке доклада о состоянии гражданского общества; на нарушения тогда тоже обратило внимание «Яблоко». За право готовить доклад спорили непрофильные компании: одна по производству верхней одежды, вторая — рекламное агентство, принадлежащее владельцу ГБУ «Ритуал», обнаружил ЦАП; а снижение цены в ходе электронного аукциона не превысило нескольких процентов.

Авторы: Маргарита Алехина, Евгения Кузнецова.
Теги: картельный сговор , УФАС по Москве , Общественная палата РФ
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