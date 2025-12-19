Путин заявил, что рыбы на столе россиян не хватает

Фото: news_kremlin / Telegram

На столе россиян недостаточно рыбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Есть определенные нормы, и мы до них пока недотягиваемся», — сказал глава государства.

В конце октября Путин на совещании с членами правительства заявил, что российские граждане едят слишком мало рыбы и морепродуктов — показатель отстает от нормы, рекомендованной Минздравом.

По оценкам аналитического центра Рыбного союза, потребление рыбы в России в 2024 году составляло 22,7 кг на человека в год, что на 18% больше по сравнению с показателем за пару лет до этого.