Политика⁠,
0

Путин заявил, что рыбы на столе россиян не хватает

Путин: рыбы на столе россиян не хватает
Фото: news_kremlin / Telegram
Фото: news_kremlin / Telegram

На столе россиян недостаточно рыбы, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. РБК ведет онлайн-трансляцию и прямую трансляцию.

«Есть определенные нормы, и мы до них пока недотягиваемся», — сказал глава государства.

В конце октября Путин на совещании с членами правительства заявил, что российские граждане едят слишком мало рыбы и морепродуктов — показатель отстает от нормы, рекомендованной Минздравом.

По оценкам аналитического центра Рыбного союза, потребление рыбы в России в 2024 году составляло 22,7 кг на человека в год, что на 18% больше по сравнению с показателем за пару лет до этого.

Лента новостей
Курс евро на 19 декабря
EUR ЦБ: 94,25 (+0,11) Инвестиции, 18 дек, 17:49 Курс доллара на 19 декабря
USD ЦБ: 80,03 (-0,35) Инвестиции, 18 дек, 17:49
Путин оценил Си в качестве союзника России Политика, 15:02
Путин назвал способ кардинально решить проблему с водой в Донбассе Политика, 15:00
Путин назвал условие, при котором не будет новых военных операций Политика, 14:57
Путин ответил на вопрос о будущем России и иноагентах Политика, 14:56
СОГАЗ выплатил возмещение пострадавшим в Орске за вред жизни и здоровью Компании, 14:56
Прямая линия с Владимиром Путиным. Главное к этому часу Политика, 14:52
Путин заявил, что обязательную отработку для студентов педвузов не введут Общество, 14:50
Путин объяснил, как улучшить демографию в России Общество, 14:48
Путин объяснил свои слова про «европейских подсвинков» Политика, 14:47
Клуб Дзюбы досрочно прервал аренду футболиста ЦСКА Спорт, 14:43
Какие сайты будут работать у россиян без интернета. Инфографика Технологии и медиа, 14:42
Путин пообещал проработать вопрос выплат за второе утраченное жилье Политика, 14:39
Путин ответил на вопрос «Почему все так дорого?» Политика, 14:37
Путин призвал продлить время работы детсадов Общество, 14:34