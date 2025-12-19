 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Euractiv узнал о предложении ЕС «неограниченных гарантий» для Бельгии

Лидеры стран Евросоюза обсуждают на саммите в Брюсселе план предоставления Бельгии «неограниченных гарантий» для выделения Киеву €90 млрд, пишет Euractiv со ссылкой на дипломатов.

После 13 часов переговоров европейские лидеры получили новый проект соглашения, в котором учтена часть требований Бельгии, которые премьер Барт Де Вевер назвал необходимыми для поддержки «репарационного» кредита.

В документе говорится, что «полная [и неограниченная (uncapped — РБК) ] солидарность и распределение рисков» должны быть одними из необходимых условий для кредита.

По словам дипломатов, участвовавших в обсуждениях, слово «uncapped», в скобках означает, что стороны по-прежнему не достигли консенсуса. Так, «неограниченная солидарность» означала бы, что страны ЕС могут выделить Бельгии неограниченную сумму, превышающую сам кредит, который может достигать €210 млрд, говорится в материале.

На саммите ЕС 18–19 декабря лидеры ЕС планируют определиться по способу финансирования кредита для Украины на сумму до €210 млрд, из которых €90 млрд было бы предназначено на покрытие финансовых и военных нужд в 2026–2027 годах. Руководство Евросоюза настаивает, что для этого надлежит использовать российские активы.

Бельгия, в депозитарии которой — Euroclear — хранится основная часть заблокированных в ЕС активов, выдвигает свои условия включая гарантии ликвидности, защиту от контрмер Москвы и разделение рисков.

Материал дополняется

Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Европа Киев Украина Бельгия

