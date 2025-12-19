Арахамия предрек плохие или очень плохие условия мира для Украины

Арахамия: если мирное соглашение по Украине будет, то плохим или очень плохим

Давид Арахамия (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС)

Мирное соглашение по Украине будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет вообще, заявил глава фракции «Слуги народа» в Верховной раде Давид Арахамия на форуме «Украина и мир впереди 2026». Его слова передает издание «Страна».

«Мы понимаем, все люди, которые мыслят (хотя есть много людей, которые до сих пор считают, что мы должны настаивать на каких-то фантастических условиях соглашения), что оно (мирное соглашение — РБК) будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — сказал Арахамия.

Он также отметил, что шансы на мирное соглашение есть только при условии участия американцев в переговорах. В обратном случае проблему придется решать военным путем. На нынешнем этапе переговоров шанс на соглашение есть, считает Арахамия, но остаются два вопроса — территориальный и по гарантиям безопасности.

Материал дополняется