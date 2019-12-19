США сняли санкции против латвийского порта

Минфин США принял такое решение после перехода порта в Вентспилсе под контроль государства

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США сняли санкции с управления торгового порта Вентспилса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов. Там объяснили, что такое решение было принято в связи с тем, что парламент Латвии принял решение о переходе портов Риги и Вентспилса под контроль государства.

Сами ограничения были введены неделю назад и стали частью санкций против политика и бизнесмена Айвара Лембергса, который являлся директором порта в Вентспилсе. Последнего власти США заподозрили в коррупции. Основанием для санкции стали положения «закона Магнитского», указывало «Би-би-си».

Сам Лембергс сразу после введения ограничений ушел со своего поста, а власти Латвии пообещали создать новую компанию, которая будет управлять портом Вентспилса. В Риге заявили, что в ее руководстве будет четыре представителя государства.

Порт Вентспилса важен тем, что через него идет транзит товаров, в том числе и нефтепродуктов со стороны Белоруссии. Как указывала «Би-би-си», значительную часть этого бизнеса контролировал как раз Лембергс. Бизнесмен при этом утверждал, что санкции никак не затронут его лично, поскольку недвижимости в США у него нет, а деньги он хранит в банках ЕС.