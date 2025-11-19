Корпус реактора установили на первом энергоблоке АЭС «Эль-Дабаа» в Египте
Корпус реактора установлен на первом энергоблоке египетской атомной электростанции «Эль-Дабаа». Президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси дали старт установке в режиме видеоконференции, сообщила пресс-служба Кремля.
«Реакторы поколения «три плюс» смогут ежегодно производить до 37 млрд кВт·ч электроэнергии, и тем самым будет обеспечено порядка десяти процентов энергопотребления страны», — сказал Путин на церемонии.
По его словам, Россия продолжит оказывать Египту содействие на всех циклах атомного проекта.
В день установки корпуса реактора пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что первая АЭС в Египте, возводимая российской госкорпорацией «Росатом», может быть запущена «в ближайшем будущем». «Проект продвигается успешно, есть все основания», — сказал Песков.
Россия и Египет подписали соглашение о сотрудничестве при строительстве «Эль-Дабаа» в 350 км от Каира — в городе Эд-Дабъа — в ноябре 2015 года. В конце 2017-го «Росатом» и министр электроэнергетики Египта Мохаммед Шакер подписали акты о вступлении в силу контрактов на строительство. В состав станции войдут четыре энергоблока мощностью 1200 МВт каждый.
