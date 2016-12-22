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США распространили северокорейские санкции на уроженца Климовска
Под санкции попал 49-летний Владлен Амченцев, который является гражданином ЮАР. Он, считают в Минфине США, связан с компанией, которую в прошлом году обвинили в поставках дизельного топлива и мазута для КНДР
Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Американский Минфин внес в санкционный список по Северной Корее выходца из России, гражданина ЮАР Владлена Амченцева. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Амченцев, свидетельствуют данные Минфина США, родился в январе 1969 года в городе Климовске Московской области, а в настоящее время может находиться в Сингапуре. Он «прямо или косвенно» связан с компанией Velmur Management Pte., которая с 2017 года находится под американскими санкциями. Ее и сингапурскую Transatlantic Partners Pte. Минфин обвинил в поставках дизельного топлива и мазута для Северной Кореи.

​Также в списки власти добавили выходца из Ливии по имени Салах Бади. Он, считают в Вашингтоне, связан с повстанческой группой, которая совершила серию атак в Триполи.

Для Амченцева и Бади путем введения санкций закрыли доступ к американской финансовой системе. Американцам запрещено заключать с ними какие-либо сделки. Их активы в США будут заморожены.

«Северная Корея зависима от помощи преступников и незаконных субъектов, которые помогают ей собирать и переводить денежные средства, — прокомментировал решение глава Минфина Стивен Мнучин. — В рамках нашей приверженности окончательной, полностью подтвержденной денуклеаризации Северной Кореи Казначейство будет продолжать применять санкции против любого, кто стремится обманом помочь северокорейскому режиму».

Автор: Анна Трунина
Теги: американские санкции, КНДР, Северная Корея, Минфин США
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