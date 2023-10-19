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Умер бывший министр культуры СССР Василий Захаров

Экс-министр культуры СССР Василий Захаров умер на 90-м году жизни
Василий Захаров стал главой Министерства культуры СССР в 1986 году, он проработал на этом посту до 1989 года. С начала 1990-х Захаров находился на дипломатической службе в Югославии
Василий Захаров
Василий Захаров (Фото: Владимир Родионов / РИА Новости)

Бывший министр культуры СССР Василий Захаров умер на 90-м году жизни, сообщил «РИА Новости» внук одного из коллег Захарова. Он также сказал, что похороны пройдут 21 октября в 11:30, но не уточнил где.

Василий Захаров родился 5 января 1934 года в деревне Хриплы в Тверской области. В 1968 году стал заведующим кафедрой политэкономии в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета и пробыл на этой должности до 1973 года. В 1978 году Захарова назначили секретарем Ленинградского обкома КПСС, в 1983 году — первым заместителем заведующего Отделом пропаганды ЦК КПСС.

Захаров стал министром культуры СССР в 1986 году. Он проработал на этом посту до 1989 года, после чего еще год, до 1990-го, был заместителем председателя Совета министров РСФСР.

С 1990 года Захаров был советником-посланником посольства СССР в Югославии, в 1994 году он вышел в отставку.

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