США и Россия поставляли оружие для подавления "арабской весны"

США, Россия и многие европейские страны, которые поддержали революции на Ближнем Востоке, получившие общее название "арабская весна", поставляли оружие для борьбы с демонстрантами. Такое заявление содержится в сегодняшнем докладе неправительственной правозащитной организации Amnesty International.

Организация рассмотрела сделки по продаже оружия начиная с 2005г. со странами, где в этом году прошли гражданские войны и революции, а именно с Египтом, Ливией, Сирией, Йеменом и Бахрейном.

Согласно полученным данным, основными поставщиками оружия в эти страны были США, Россия, Германия, Италия, Франция, Австрия, Бельгия, Болгария и Чехия. Amnesty International призывает эти страны ужесточить контроль над экспортом вооружения, чтобы оно не стало инструментом нарушения прав человека, передает Associated Press.

Доклад был опубликован в рамках призыва к конгрессу США заблокировать законопроект бюджетом в 53 млн долл. по продаже оружия в Бахрейн, где власти подавляют протесты населения, требующего больших политических свобод и проведения реформ.

По мнению членов организации, опубликованные в докладе факты демонстрируют, насколько опасно продавать оружие в охваченные революциями страны - неизвестно, в чьи руки оно попадет и против кого будет использовано.

В ответ представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил, что процедура подписания сделки с Бахрейном еще не завершена. Предполагается, что полученное оружие власти Бахрейна будут использовать для "внешних целей обороны", однако М.Тонер признал, что несколько членов конгресса выражают озабоченность по поводу сделки.