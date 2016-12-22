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В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями
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В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями
Политика, 17:58
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В Кабардино-Балкарии произошли столкновения силовиков с местными жителями
Столкновения местных жителей с правоохранителями в селе Кёнделен начались из-за того, что сельчане не пропустили конный поход в честь 310-летия победы кабардинцев в битве, которой, как считают местные, не было
Фото: kbr.sledcom / VK

В селе Кёнделен, которое расположено в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии, уже сутки продолжаются столкновения местных жителей с силовиками. Стычки начались накануне, 18 сентября, и продолжились на следующий день. Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СКР) по Кабардино-Балкарской Республике.

Поводом для бунта местного населения стал отказ пропускать конный поход в честь 310-летия Канжальской битвы, потому что в селе считают, что этого сражения не было. Местные предложили всадникам обойти село, но те не согласились. Для того чтобы не допустить столкновения сторон, на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, в том числе бойцы Росгвардии. Издание «Кавказский узел» уточняет, что в Кёнделен приехали члены правительства и сотрудники администрации главы республики.

Видео: Борис Князев / VK

Следователи указывают, что местные жители в ходе стычек отказались выполнять требования сотрудников полиции и Росгвардии и применили против них физическое насилие, пытаясь спровоцировать столкновение сторон. Помимо этого они размещали в социальных сетях недостоверную, по мнению СКР, информацию о происходящем и призывали к возбуждению ненависти и вражды.

Секретарь Совета старейшин балкарского народа ​Тамара Гериева в разговоре с «Кавказским узлом» отметила, что после приезда бойцов Росгвардии участники конного шествия «спустили флаги и перестали выкрикивать лозунги». По ее словам, было много задержаний. Все село было заблокировано правоохранителями для того, чтобы предотвратить конфликт.

https://www.instagram.com/p/Bn4Qz3IF4ba/?utm_source=ig_embed

В среду, 19 сентября, стычки продолжились. Участники похода и их сторонники пытались прорваться через полицейские заграждения, и силовики применили слезоточивый газ. В пресс-службе управления СКР по Кабардино-Балкарии РБК заверили, что в настоящее время какой-либо эскалации конфликта нет, а «подразделения нацгвардии и МВД находятся на месте».

Похожая ситуация возникла в Кёнделене десять лет назад. В 2008 году жители села организовали акцию протеста против признания Канжальской битвы и перекрыли путь участникам конного шествия. Противостояние тогда продлилось двое суток.

Канжальская битва, предположительно, произошла в 1708 году из-за нежелания кабардинцев выплатить дань крымскому хану и османскому султану. Черкесы разгромили войска крымского хана Каплан-Гирея. При этом у жителей региона — адыгов и кабардинцев — не осталось исторических записей относительно этой битвы, и все сведения о сражении основываются на историографии иностранных авторов.

Канжальская битва действительно происходила, об этом свидетельствуют несколько разных источников, пояснил РБК старший научный сотрудник Института российской истории РАН Джамал Рахаев.

«Битва на самом деле была, это не изобретение последних лет, об этом писали разные авторы, и русские, и зарубежные. Писали в XVIII веке и в XIX веке», — отметил он.

По словам Рахаева, битва описана в том числе у османских и крымских хронистов. «Факт битвы не вызывает никаких сомнений», — подчеркнул историк.

Того же мнения придерживается и кандидат исторических наук Валерий Сокуров. «Это вопрос, который можно не обсуждать, настолько очевидно. Существуют документальные источники на 11 языках мира. А то, что какие-то лица [заявляют, что битвы не было], не имеет отношения ни к науке, ни к истории. Проблема не научная — это какие-то политические силы хотят, чтобы ее (битвы. — РБК) не было по причинам, которые не имеют отношения к прошлому», — пояснил РБК Сокуров.

Авторы: Анна Трунина, Валерий Романов, Екатерина Костина.
Теги: Кабардино-Балкария , правоохранительные органы , столкновения
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