Над Нью-Йорком подняли российский флаг, сообщил Рогов. Этот поселок расположен к северу от Донецка

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Российские военные взяли под контроль поселок Нью-Йорк в ДНР, украинские подразделения отступили. Об этом «РИА Новости» сообщил глава комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«Поступила оперативная информация от наших военных об освобождении поселка Нью-Йорк в ДНР. Наши ребята выбили противника. Сейчас идет зачистка», — сказал он.

По его сведениям, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка, а над поселком подняли российский флаг.

Нью-Йорк — западный пригород Горловки, расположен к северу от Донецка. К 2021 году на территории Нью-Йорка жили около 12 тыс. человек.

Это историческое название поселка. Его основали в XIX веке, когда группу немецких меннонитов пригласили царские власти для освоения территории, писал «Восточный вариант». Насчет происхождения названия ведутся споры: по одной из версий, населенный пункт так назывался еще до прибытия меннонитов, другие утверждают, что новые поселенцы назвали так поселок в честь города Йорк на севере Германии, откуда они прибыли.

К началу XX века поселок был одним из самых развитых населенных пунктов региона, там построили первый в Российской империи завод по выпуску фенола — его применяют для изготовления лекарственных препаратов, взрывчатых веществ, фенолформальдегидных смол. Сейчас это Дзержинский фенольный завод.

В 1951 году поселок переименовали в Новгородское, а в 2021-м вернули прежнее название. По закону ДНР решение украинских властей не имеет юридической силы.