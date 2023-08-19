Брейвик подал в суд на Норвегию из-за «бесчеловечных» условий в тюрьме

Террорист, от рук которого погибли 77 человек, считает свою изоляцию в тюрьме и отсутствие контактов с другими людьми нарушением прав человека. Он уже подавал подобный иск, но проиграл дело. Брейвик отбыл в тюрьме 11 лет из 21

Андерс Брейвик (Фото: Lise Aaserud / NTB Scanpix / Reuters)

Норвежский террорист Андерс Брейвик, виновный в гибели 77 человек в 2011 году, подал в суд на государство за нарушение прав человека в связи с нахождением в «бесчеловечных» условиях в тюрьме, сообщает Aftenposten.

В иске Брейвик ссылается на Европейскую конвенцию о правах человека, которая запрещает «пытки» или «бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание» (нарушением этого принципа он считает свою изоляцию) и гарантирует право на неприкосновенность частной жизни и семейную жизнь (его нарушением он считает отсутствие контактов с другими заключенными).

Брейвик совершил двойной теракт 22 июля 2011 года. Он заложил бомбу в автомобиль в правительственном квартале в Осло и расстрелял участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя. Жертвами его нападения на острове стали 69 человек (в основном подростки), а от взрыва заминированного автомобиля в Осло погибли еще восемь.



В 2012 году его приговорили к 21 году заключения — на тот момент это было самое строгое наказание. Если его будут считать угрозой, то срок заключения может быть увеличен. В 2022 году суд отказал Брейвику в условно-досрочном освобождении.

Это не первый иск Брейвика к Норвегии из-за условий содержания в тюрьме. В 2016 году он частично выиграл дело в окружном суде Осло, но в апелляционной инстанции проиграл. Кроме того, он обращался в Европейский суд по правам человека, но и он жалобы террориста отклонил.

Восемь лет Брейвик провел в тюрьме Телемарк в городе Шиен на юге Норвегии. Aftenposten указывает, что террорист находился в изолированном от остальных заключенных помещении, в его распоряжении было три камеры общей площадью чуть больше 30 кв. м. В прошлом году его перевели в тюрьму Рингерике, из которой открывается вид на Утейю, где Брейвик устроил массовый расстрел. В ней он также содержится под самым строгим из возможных в стране режимов контроля, который называется «особо высоким уровнем безопасности».

«Были лучшие условия. Но в последний год его положение в тюрьме Рингерике ухудшилось», — заявил юридический представитель Брейвика Ойстейн Сторрвик. Он также добавил, что невозможность для осужденного иметь контакты с другими людьми — «это крайне радикальное вмешательство в жизнь человека», и Брейвик на фоне всего этого вынужден принимать антидепрессанты.