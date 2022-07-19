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В ДНР сообщили выводы о взрыве в драматическом театре Мариуполя

Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Взрыв в драматическом театре в Мариуполе в марте произошел внутри здания, данные, что по нему ударила российская авиация, не соответствуют действительности, заявил «РИА Новости» начальник следственного управления Генеральной прокуратуры Донецкой народной республики (ДНР) Алексей Куцурубенко со ссылкой на выводы следствия.

«Взрыв в здании драматического театра произошел внутри. При разборе завалов в здании драматического театра не было обнаружено ни одного поражающего элемента, ни одной части или элемента авиабомбы либо каких-либо других боеприпасов», — сказал представитель Генпрокуратуры ДНР.

Минобороны опровергло сообщения об авиаударе по театру в Мариуполе
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Театр в Мариуполе, архивное фото

Следователи полагают, что в здании сработало безоболочное взрывное устройство, добавил Куцурубенко. По его словам, свидетели рассказали, что за несколько дней до взрыва неизвестные, одетые в военную форму, заносили в здание ящики. «Мы предполагаем, что, возможно, именно эти ящики и сдетонировали», — рассказал чиновник.

Об авиаударе по драмтеатру, где укрывались мирные жители, 16 марта сообщил в Telegram мариупольский горсовет. По его данным, взрыв разрушил центральную часть здания, упавшие на землю обломки перекрыли вход в бомбоубежище.

В российском Минобороны отвергли обвинения в авиаударе по объекту и заявили что, здание заминировали бойцы батальона «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена, а сам батальон планируют объявить террористической организацией). Ведомство сослалось на слова покинувших город беженцев, которые говорили, что бойцы «Азова» удерживали в театре заложников, «используя верхние этажи в качестве огневых точек». Позднее, по их словам, члены батальона взорвали здание. МИД России также считает обвинения ложными.

Россия ведет военную спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева. В Минобороны России не раз говорили, что наносят удары только по военным объектам и что угрозы для мирного населения и объектов социальной инфраструктуры нет.

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