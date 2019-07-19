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Политика ,  
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СМИ сообщили о госпитализации в Петербурге главы Чувашии
Представитель Михаила Игнатьева заявляет, что чиновник проходит медицинское обследование По данным СМИ, состояние главы региона ухудшается. В Мариинской больнице подтвердили РБК, что в реанимации находится полный тезка политика
Михаил Игнатьев (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

В Санкт-Петербурге в «тяжелом состоянии» госпитализирован глава Чувашии Михаил Игнатьев, передает портал Cheb.media. В статье говорится, что чиновника направили в Мариинскую больницу.

«У нас на кардиологической неотложке в реанимации», — сообщили РБК в справочной городской Мариинской больницы на вопрос РБК, находится ли в их медучреждении Михаил Васильевич Игнатьев. Это полный тезка главы региона. Игнатьев не ответил на звонки РБК. Информацию о том, что глава республики попал в больницу с подозрением на инфаркт, РБК подтвердил близкий к администрации Чувашии источник.

Пресс-секретарь Игнатьева Олег Сидоров заявил РБК, что глава региона находится в отпуске, «его личное дело в отпуске заниматься тем, чем он хочет». «Он человек, который постоянно занимается спортом, каждое утро пробегает 10–15–20 км, на велосипеде, роликах проезжает, решил провести медицинское обследование, и это сразу стало новостью. Живой, здоровый, вчера с ним лично общался, все хорошо, все здорово», — добавил Сидоров.

На уточняющий вопрос, можно ли назвать обследование плановым и не было ли у главы жалоб на острые проблемы со здоровьем, Сидоров отметил: «Вы знаете, даже если это и было, то мы с вами никогда об этом не узнаем».

Портал «Правда ПФО» также отмечает, что у Игнатьева на 19 июля была запланирована поездка в Чебоксарский район региона, но в итоге туда отправился глава регионального правительства Иван Моторин. Также в статье говорится, что раньше сообщения об отпуске главы республики появлялись заранее.

О том, что Игнатьев был госпитализирован в Петербурге и что его состояние ухудшилось, также сообщила «Комсомольская правда в Казани», ссылаясь на собственные источники.

57-летний уроженец Чувашии в 2010 году стал президентом республики. Эта должность существовала до 2012 года, после чего руководитель региона стал называться главой Чувашской Республики. Игнатьев переизбрался в 2015 году. Очередные выборы главы региона должны состояться в 2020 году.

В Петербурге 16–18 июля проходил VI Форум регионов России и Белоруссии. В программе мероприятий, опубликованной на сайте Совета Федерации до начала форума, имя Игнатьева не значится.

Авторы: Андрей Гатинский, Екатерина Костина, Владимир Дергачев
При участии: Елизавета Антонова
Теги: Чувашия, Санкт-Петербург, госпитализация
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