Глава антикоррупционной лаборатории ВШЭ уволилась из вуза

​Предправления «Transparency International — Россия» Елена Панфилова ушла из Высшей школы экономики, где проработала 10 лет. Повод для увольнения она назвала «смехотворным». ВШЭ не подтверждает информацию о «каких-либо конфликтах»

Елена Панфилова (Фото: личная страница Елены Панфиловой в Facebook)

О прекращении сотрудничества с Высшей школой экономики основатель и председатель правления «Transparency International — Россия» Елена Панфилова сообщила на своей странице в Facebook.

«Это странно писать, но завтра мой последний день работы в НИУ ВШЭ, — написала она. — Про повод, в силу которого я ухожу, ничего писать не буду: он слишком смехотворен и унизителен для всех вовлеченных». По словам собеседника РБК, близкого к Панфиловой, документы об увольнении подписаны руководством вуза.

Панфилова проработала в ВШЭ около десяти лет. Она основала совместно с ректором ВШЭ Ярославом Кузьминовым ​Лабораторию антикоррупционной политики, которую возглавляла с момента основания.

В пресс-службе ВШЭ, комментируя увольнение Панфиловой, сообщили РБК, что «заявление от Елены Анатольевны поступило на прошлой неделе с формулировкой «по собственному желанию». Комментировать причины ее ухода в пресс-службе не стали.

Пресс-секретарь «Transparency International — Россия» Глеб Гавриш утверждает, что руководство НИУ ВШЭ «перестало конструктивно воспринимать некоторые совместные проекты лаборатории и «Transparency International — Россия». «Это, в частности, «Декларатор» (мониторинг деклараций чиновников), проект «Сексторшн» и совместная стажерская программа», — пояснил он.

«Сексторшн» — это общественная кампания в поддержку введения ответственности за «сексуальные домогательства» депутатов. Соответствующее обращение к парламентариям в конце мая было направлено в Госдуму представителями «Transparency International — Россия», антикоррупционной лаборатории ВШЭ и тремя организациями по защите прав женщин. Кампания была запущена в связи с информацией о домогательствах депутата Леонида Слуцкого к сотрудницам СМИ. ВШЭ тогда заявила, что не подписывала это обращение.

На момент публикации материала сайт лаборатории был недоступен. «Тем, кто отключил сайт лаборатории: можете включать. Я ушла», — говорится в сообщении Панфиловой в Facebook.

«Информации о существовании каких-то конфликтов в нашем распоряжении нет, что же касается работы сайта, то проблема не у одной конкретной страницы, имел место сбой, нарушивший работу подсайтов ряда подразделений, в том числе, к примеру, аспирантуры. Приоритет восстановления работы, естественно, был первоначально дан именно странице аспирантуры», — сообщили в пресс-службе ВШЭ.​